 

Личное: Чо лыбишься-то, разведёнка с прицепом?!

24.06.2020, 19:40, Разное

Вы простите меня, но вместо восторгов по поводу Парада сегодня снова — Асмус. Людей (кур, в основном, и неудовлетворённых импотентов) выбесило, что Кристина не просто жива, не растоптана разводом, но и выглядит, сучка, счастливой.


Фото: Соцсети

Что ж это делается-то?! И человек она — говно! И Харлика угнала, как вишнёвую девятку, у предыдущей! И развелась, подло наставив рога!

А теперь сидит со счастливой рожей в Эскортограме — лыбится! А может, потому и лыбится счастливо, не?

Впрочем, нет. Я объясню, почему она счастлива.

Ни для кого не секрет, что заработки Кристинки и Гарика различаются в десятки раз. Он — триста лямов за год срубает с куста. Она — миллиона три, в лучшем случае.

Он — в рекламе, на корпоративах и на гастролях. Она — десять лет назад в дешёвеньком сериальчике и почти бесплатно потрахалась в говнокиношке (гонорар за Текст составил, как говорят, 390 тысяч рублей).

При этом, Харламов оставил Кристине новый 4-этажный дом и содержание от своих доходов.

И теперь вопрос: а чего ей, собственно, не улыбаться счастливо?

Кристиночка, ничего не делая больше, будет иметь сотенку миллиончиков в год на девочку. Только что отстроенный особняк, а сама может вообще ничего не делать.

Куры, вы простите за прямоту, но и вы бы ещё шире лыбились. И от тюфяка избавились, и секс у вас теперь не в кустах, а в большом доме с удобствами, и работать не надо — Жалкая Собака раз месяц в клюве приносит.

Чо не улыбаться-то, я вас спрашиваю?!

Источник: Лена Миро



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