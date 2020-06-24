 

Экономист о валютных вкладах в 2020 году: Это неразумно

24.06.2020, 19:37, Разное

Экономист Василий Колташов предупредил жителей России, что сейчас пополнять валютные вклады уже поздно, поскольку доллары и евро начали ослабевать. Специалист попросил не обращать внимание на информацию о грядущем обвале рубля. Сейчас к этому нет серьезных предпосылок.

“Идет беспрецедентное утопление фондового рынка и банковской системы США в деньгах, за долларом двигаются остальные валюты. В этом процессе повышаются цены на нефть – и укрепился рубль”, – цитирует Колташова URA.RU.

По мнению экономиста, валюту надо было приобретать в прошлом году. Сейчас же окажутся в минусе около 80% жителей страны, которые хотят заработать на курсах. Россия будет постепенно выходить из состояния кризиса, поэтому не может быть речи о спасении сбережений с помощью этих операций.

Сейчас нужно вкладываться в российские ценные бумаги, облигации и недвижимость, считает эксперт.

Напомним, недавно американский экономист Стивен Роуч заявил, что доллар упадет в ближайшие два года. В США вполне могут повториться события 1970-х годов.



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