Мнение: Стрельба в мёртвое тело

24.06.2020, 19:25, Разное

Надругательство над трупом, причем родного отца, и все из мерзейшей корысти и властолюбия; а затем последующая неожиданная развязка благодаря справедливому решению суда. В европейском искусстве.

В европейских средневековых миниатюрах, гравюрах и даже в живописи иногда встречается любопытный сюжет. Изображено дерево, на котором висит труп. Два молодых человека стреляют в него из лука, третий юноша отказывается это делать, а еще рядом сидит король. Что тут происходит, что за трагическая история тут скрывается?

Французская миниатюра 14 века



(Пост из заслуженной рубрики "Омерзительное искусствоведение", осторожно, за едою не читать, из служебного цикла "переезд старых постов").

На самом деле она никакая не трагическая, а выдуманная целиком из головы и весьма назидательная. Помните, в Ветхом Завете была история: к царю Соломону привели двух женщин, одного живого младенца и одного мертвого. Надо было разобраться, кто чья мать, потому что обе предъявляли на живого. И тогда Соломон озвучил одно из своих фирменных "соломоновых решений": разрубите живого ребенка пополам, и отдайте каждой из теток по половине.

Рафаэль. "Суд Соломона"



Проявил, короче, глубокое знание человеческой психологии. Потому что фальшивая мать мстительно согласилась с таким "справедливым" дележом, а настоящая, чтобы спасти жизнь своей кровинушке, заявила: "ок, признаю, это не мой ребенок, отдайте его ей целиком, главное только, чтоб живым".

Вот и наша история про живую (вернее, сильно мертвую) мишень — она из той же оперы.

Миниатюра 16 века (Pierpont Morgan Library, MS M.218)



Происходит она тоже из еврейского фольклора, только рангом пониже — из Талмуда. В средневековой Европе она стала весьма популярной и обросла жестокими деталями, которых не было в исходном варианте.

Итак, легенда (самая популярная версия которой находится в сборнике Gesta Romanorum), примерно звучит так. Жил-был король, и было у него три сына. А потом он умер, а завещание оказалось странным: мол, привяжите мое мертвое тело к дереву и устройте соревнование — кто метче всех стреляет, кто в сердце ближе всех попадет. Пусть судьи рассудят, а победитель унаследует мой престол.

Royal MS 17 E VII vol 1, f001r



В судьи позвали соседа, царя Соломона (в некоторых версиях он, впрочем, остается безымянным).

И действительно, устроили этот аттракцион, где три принца натянули свои луки, навострили стрелы, и начали соревноваться, кто метче всех попадет в труп покойного папы-короля.

Если не знать данной истории, то можно принять за такое нетипичное изображение мученичества святого Себастьяна. Картина Франческо Баккьякка, 1523 год



Но при этом напомню то, что вы наверняка забыли (ибо кого сегодня, в наш ультрасовременный век, такая дремучая чепуха волнует). Напомню, что "Почитай отца своего" является одной из 10 заповедей, а конкретно пятой…

Посмотрел судья на все это соревнование, пригорюнился, наверно, о своих сыновьях от многолюдного гарема задумался. А тут на спортивной площадке случилась заминка: третий сын заявил, что он добровольно выходит из соревнования и отказывается принимать участие в этом конкурсе. Два других брата обрадовались — одним конкурентом меньше, и позвали судью быстренько изучить подвешенный труп: кто из них оказался метче?

Анонимная немецкая гравюра 16 века.



А судья взял и заявил внезапно: победителем соревнования я объявляю того из принцев, кто отказался стрелять! Потому что лишь он проявил сыновнюю почтительность, не повелся и не стал оскорблять тело отца. Этот принц и получит корону!

Вот другим братьям обидно стало, представляете…

Cod. Bodmer 91, fol. 190 r.



Христианские моралисты толковали эту средневековую сказку, как конфликт между жадностью и сыновним почтением (благочестием, потому что почтение к отцу является аллегорией почтения к Богу).

Кстати, вам не кажется теперь, по прочтении этой истории, что в нашей сказке про Царевну-лягушку, где три сына по приказу отца-царя берут стрелы и отправляются стрелять, изначально могла выглядеть как-то иначе, пожестче?