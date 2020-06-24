В Севастополе во время парада танк чуть не въехал в толпу. В Минобороны заявили, что инцидент был неопасен

24.06.2020, 19:18, Новости дня

В Севастополе в аннексированном Крыму 24 июня во время военного парада танк Т-34 чуть не въехал в толпу людей. Очевидцы рассказали радио “Эхо Москвы”, что старый танк времен Второй мировой войны, который возглавлял колонну, задымился, не смог совершить маневр и поехал прямо, остановившись буквально за три метра до ограждения, за которым находились зрители.

Никто из зрителей не пострадал, но танк самостоятельно отъехать с места не смог, поэтому его эвакуировали. Издание “Подъем” со ссылкой на очевидцев пишет, что “зрители не ожидали такого и не успели отойти”. К месту инцидента подошла полиция, танк остановили и заглушили. По словам жителя Севастополя, танк отреставрировали специально к параду Победы.

В Южном военном округе Министерства обороны России заявили, что инцидент с танком не представлял какую-либо опасность для зрителей. “Экипаж танка Т-34 при совершении поворота максимально снизил обороты двигателя и совершил остановку”, – говорится в сообщении. Остановка танка, по утверждению военных, якобы произошла на безопасном от зрителей месте и не повлияла на движение остальной колонны военной техники из почти 90 единиц.

Это не первый подобный инцидент на парадах в странах бывшего СССР.

В 2015 году новейший на тот момент российский танк “Армата” заглох на Красной площади во время репетиции парада Победы. Вице-премьер РФ Дмитрий Рогозин, который курировал тогда российский ВПК, объяснил инцидент “человеческим фактором” и тем, что “техника настолько совершенная, что к ней человеку еще нужно привыкнуть”.

А в 2018 году во время репетиции парада в Минске один из танков занесло на мокром асфальте в центре города, и он снес столб и дерево:

В честь 75-летия Победы в Великой Отечественной войне парады прошли в России в Москве и еще 28 населенных пунктах. В остальных городах проведение военных парадов оставили на усмотрение местных властей.

Не менее 40 регионов России из-за сложной эпидемиологической ситуации отказались от парадов Победы, перенесенных с 9 мая на 24 июня, либо провели их без зрителей.