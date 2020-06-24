Польский “Форт Трамп” рассмешил американского лидера

24.06.2020, 19:16, Новости дня

Польский президент Анджей Дуда в ходе визита в США разъяснил журналистам, как будет выглядеть так называемый "Форт Трамп" на территории Польши. Главные темы его переговоров с президентом США — сотрудничество двух стран в военной сфере и безопасности, здравоохранении и энергетике, в том числе ядерной.

Ранее Польша заявил о готовности финансировать пребывание войск США на своей территории и предложила Вашингтону разместить у себя на постоянной основе американскую бронетанковую дивизию, взяв на себя соответствующие расходы — порядка 1,5-2 миллиардов долларов.

Это предложение Польша выдвинула в двустороннем порядке вне рамок НАТО. Базу Дуда предложил назвать базу Fort Trump ("Форт Трамп"), передает РИА Новости.

По словам Дуды, когда он в первый раз представил Трампу идею названия "Форт Трамп", то тот "просто смеялся". При этом это "не является названием военной базы в физическом смысле", уточнил польский президент: "Форт Трамп" — общее название действий, увеличивающих американское военное присутствие в Польше, которые ведутся во время президентства Трампа.

Это, по словам Дуды, "стало названием определенной военно-политической акции", и именно это в Польше назвали "Форт Трамп".