Общество: Парад Победы впечатлил россиян двумя вещами

24.06.2020, 19:16, Новости дня

Прошедший в среду в Москве парад в честь 75-летия Победы в Великой Отечественной войне запомнится россиянам не только неожиданными элементами телетрансляции, но и демонстрацией новинок военной техники, которая впервые прошла по Красной площади. О каких именно новинках идет речь и какое значение они имеют в контексте Дня Победы?

В Москве состоялся главный парад в честь 75-летия Победы в Великой Отечественной войне. В этом году из-за коронавируса торжества по случаю Дня Победы пришлось перенести с традиционной даты – 9 мая – на менее традиционную, но не менее символичную – 24 июня. Именно в этот день в 1945 году на Красной площади состоялся парад, участниками которого стали бойцы, освободившие Европу от нацизма.

В ходе поздравительного выступления президент РФ напомнил, что «победа определила будущее планеты на десятилетия вперед» и навсегда осталась в истории как «самая грандиозная по своему масштабу, значению и по духовной, нравственной высоте».

«Невозможно даже представить, что стало бы с миром – не встань на его защиту Красная Армия. Ее солдатам не нужны были ни война, ни другие страны, ни слава, ни почести. Они стремились добить врага, одержать Победу и вернуться домой. И заплатили за свободу Европы невосполнимую цену. Многие сотни тысяч бойцов полегли на чужбине», – подчеркнул Владимир Путин.

И несмотря на то, что сегодня ветераны Великой Отечественной войны живут в разных странах, «невозможно разделить их единый, великий подвиг спасения целых народов от гибели, варварства и порабощения», – добавил Путин.

В параде приняли участие более 14 тыс. военнослужащих из РФ и других государств, а также свыше 200 единиц техники, в том числе – легендарные танки Т-34 и самоходные установки СУ-100. Завершился парад воздушной частью, в которой приняли участие 75 летательных аппаратов.

При этом зрители обратили внимание на два аспекта, которые отличают этот парад от парадов предыдущих лет: первый – это обилие военно-технических новинок; второй – неожиданные спецэффекты, которые использовались в ходе трансляции с Красной площади.

«Невероятные ракурсы»

Тот самый момент на трансляции с залётом камеры в дуло танка pic.twitter.com/s01C21NE5L

— RT на русском (@RT_russian) June 24, 2020 «Пролет камеры через дуло танка или падение камеры у сопла самолета – это очень круто и красиво. Я был впечатлен. Вообще с каждым парадом появляется все больше и больше таких моментов», – рассказал газете ВЗГЛЯД журналист Максим Кононенко.

По словам собеседника, он не знает, как именно телевизионщикам удалось сделать такие кадры, «но это как с хорошей кулинарией, когда вы не понимаете, из чего приготовлено вкусное блюдо».

«Русские витязи» и «Стрижи» над Красной площадью pic.twitter.com/reg67nidwX

— RT на русском (@RT_russian) June 24, 2020 «Еще я видел какие-то камеры, которые ездили возле гусениц танков. Здесь надо отдать должное тем людям, которые ими управляют – это высокий класс. Казалось бы, военный парад – вещь консервативная, но каждый раз мы видим какие-то новшества, которые оживляют парад. Мне это нравится», – добавил Кононенко.

Технологии на службе: с помощью таких камер на трансляции можно видеть участников парада в непосредственной близости pic.twitter.com/OrnXhoHmqG

— RT на русском (@RT_russian) June 24, 2020 Гендиректор Первого канала Константин Эрнст, комментируя зрелищность съемок, сообщил, что парад снимали 67 камер. Именно это, по его мнению, позволило телезрителям увидеть происходящее с самых разных ракурсов.

«Мы системно работаем с Военно-воздушными силами. Каждый следующий парад вместе разрабатываем возможности нового крепления камер – в таких частях фюзеляжа, в которых раньше никто не отваживался это делать. Это позволяет каждый год показывать парад с самых невероятных ракурсов», – цитирует Эрнста ТАСС.

Новинки ВПК

Что касается новой техники, то она, как отмечают военные эксперты, была представлена преимущественно в составе механизированных колонн. Среди новинок стоит выделить поступающие в войска зенитный артиллерийский комплекс «Деривация-ПВО», комплекс противовоздушной обороны С-350 «Витязь» и бронеавтомобиль повышенной защищенности «Тайфун».

Также был представлен 152-миллиметровый артиллерийский комплекс «Коалиция-СВ», который располагает необитаемым модулем. Среди других новинок – боевые машины пехоты Т-15 «Армата» с модулем «Кинжал» и «Курганец-25» с комплексом вооружения «Эпоха», а также танк Т-90М «Прорыв», который усовершенствовали с учетом сирийского опыта.

«Кроме того, впервые на Красной площади можно было увидеть реактивную систему залпового огня (РСЗО) «Торнадо-С», новейшую тяжелую огнеметную систему ТОС-2 (ранее также известная как «Тосочка») и модернизированный зенитный ракетно-пушечный комплекс «Панцирь-СМ», – рассказал газете ВЗГЛЯД редактор журнала «Арсенал отечества» Алексей Леонков.

По мнению эксперта, столь широкая номенклатура новой техники свидетельствует о том, что государственная программа перевооружений (ГПВ-2020) «практически выполнена, и сейчас российская промышленность уверенно переходит к выполнению ГВП-2027». «То есть вопросы обороноспособности страны находятся под контролем, потому что новая техника по своим характеристикам превосходит ряд зарубежных аналогов», – подчеркнул эксперт.

«Ну а наши западные партнеры вновь убедились в том, что та самая «страна-бензоколонка», которую они собирались «разорвать в клочья» санкциями, обладает высокотехнологичным оружием и промышленностью. Именно это позволит нам защитить суверенитет РФ и дать по зубам любому агрессору», – резюмировал Леонков.

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