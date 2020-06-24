Зеленский: С 1 июля некоторые авиарейсы между Украиной и Турцией будут восстановлены

24.06.2020, 19:15, Новости дня

С 1 июля будут восстановлены некоторые авиарейсы между Украиной и Турцией. Об этом 24 июня сообщил президент Украины Владимир Зеленский на своей странице в Twitter.

“С 1 июля некоторые авиарейсы между Турцией и Украиной будут восстановлены. Согласен с [президентом Турции] Реджепом Тайипом Эрдоганом, что это даст толчок для восстановления туристической отрасли. Спасибо за гуманитарную помощь. Мы углубляем стратегическое партнерство между Украиной и Турцией на всех направлениях, представляющих общий интерес”, – заявил он.

З 1 липня деякі авіарейси між Туреччиною та Україною будуть відновлені. Згоден з @RTErdogan, що це дасть поштовх для відновлення туристичної галузі. Дякую за гуманітарну допомогу. Ми поглиблюємо стратегічне партнерство між і на всіх напрямах, що становлять спільний інтерес. pic.twitter.com/pHq5O1avZT

— Володимир Зеленський (@ZelenskyyUa) June 24, 2020

В связи со вспышкой коронавирусной инфекции COVID-19 Украина прекратила регулярное авиасообщение с полуночи 28 марта.

С 5 июня в Украине восстановилось внутреннее авиасообщение, а с 15 июня – внешнее.

Государственная авиационная служба Украины опубликовала перечень требований к организации полетов. Среди них – физическое дистанцирование (1,5 метра между людьми), ношение масок, мобильная регистрация и бесконтактная посадка.