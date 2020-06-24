Ученые обнаружили связанные с диабетом и вызывающие тяжелые заболевания особенности генома

24.06.2020, 19:09, Разное

Американские исследователи провели исследование на предмет изучения генетических особенностей, связанных с диабетом II типа, и вызывающие сопутствующие тяжелые болезни. В итоге исследователями было найдено почти 300 новых генетических вариантов, некоторые из которых являлись причинами ряда заболеваний.

Научная работа ученых, представляющих Пенсильванский университет (США), базировалась на данных, предоставленных биобанком The Million Veteran Program, а также японским и британским биобанками. Специалистами были рассмотрены генетические особенности почти полутора миллионов жителей планеты по всему миру, среди которых около 230 тысяч человек имели предрасположенность к сахарному диабету II типа. Именно особенности генома диабетиков стали объектом тщательного анализа исследователей на следующем этапе, а в результате у них были обнаружены 558 независимых генетических вариантов, среди которых 286 были совершенно новыми, никогда не идентифицированными ранее. На финальной стадии исследования специалисты задались целью проверить возможность влияния определенных вариантов на склонность к возникновению разных заболеваний, связанных с диабетом.

“Оказалось, что три вариации генов были связаны с ишемической болезнью сердца, два – с острым ишемическим инсультом, четыре – с ретинопатией, еще две вариации вызывали хроническую болезнь почек”, – так прокомментировали итоги изысканий эксперты. Как полагают авторы исследования, понимание генетической предрасположенности у диабетиков к возникновению различных осложнений поможет принятию правильной терапевтической методики при лечении такой группы пациентов. Поэтому исследователи анонсировали проведение более углубленного исследования в данном направлении уже в ближайшее время.