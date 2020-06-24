Путин выразил надежду на восстановление привычной жизни

24.06.2020, 19:08, Новости дня

Президент РФ Владимир Путин выразил надежду, что жизнь «восстановится» и «войдет в нормальное русло», но призвал пока по-прежнему быть аккуратными в ситуации с распространением коронавируса.

«Надеюсь, что жизнь восстановится, войдет в нормальное русло и будет проще и спокойнее работать, но тем не менее нужно быть пока аккуратными. Доктора знают», – сказал Путин, общаясь с лауреатами на церемонии вручения государственных премий в Кремле, передает РИА «Новости».

Среди награжденных – главный врач Городской клинической больницы №15 имени О.М. Филатова Валерий Вечорко. Президент обратился к нему и спросил, поддерживает ли он его рекомендации. «Железобетонно», – подтвердил врач.

Лауреаты также высказали мнение, что РФ удастся разобраться с коронавирусом. «Не сомневаюсь», – подтвердил президент.

Путин также рассказал, что в его окружении нет тех, кто не верит в Россию. «В моем окружении не может быть таких, которые не верят в Россию. Просто исключено», – подчеркнул он.

Ранее директор музея-усадьбы Сергея Рахманинова «Ивановка» Александр Ермаков, которому была присуждена госпремия в области литературы и искусства 2019 года за создание музея-усадьбы и просветительскую деятельность, пригласил Путина посетить усадьбу и пообещал принять на перевоспитание тех, кто сомневается в силе и мощи России. «И если у вас есть в окружении сомневающиеся в силе и мощи России, пришлите их ко мне в «Ивановку», мы с Сергеем Васильевичем сумеем их воспитать», – сказал он.

Путин в ходе вручения Государственных премий пояснил, что выбрал 24 июня для проведения церемонии, поскольку для РФ эта дата – на все времена день славы и триумфа.