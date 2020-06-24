Мнение: Доходы в России и Китае, снижение налогов на IT-отрасль и переманивание американских корпораций

24.06.2020, 19:00, Разное

1. Вы, наверное, не раз встречали в последние годы новости о том, что Китай обогнал Россию по зарплатам. Правда ли это? Стали ли китайцы жить богаче россиян? Хорошо знакомый вам Genby разбирает миф о том, что доходы жителей КНР выше российских:

https://genby.livejournal.com/834401.html

<…> существует довольно устойчивый миф о том, что доходы в Китае выше, чем в России. Причём ранее китайцы работали за миску риса в день, а русские купались в роскоши. Но пришёл Путин и зарплаты китайцев обогнали зарплаты в России. Но самом деле, всё было наоборот.

Дело в том, что зарплаты по всему Китаю скрываются. Ныне печатаются данные по средним зарплатам в крупных городах. Последний раз средние зарплаты по всему Китаю приводились в 1999 году.

Китайская средняя зарплата в 1999 году составила 8346 юаней в год. Средняя зарплата в России по 1999 году составила 11566 рублей в год или 963 рубля в месяц или менее 36 долларов в месяц или 429 долларов в год. Среднегодовой курс юаня в 1999 году к рублю 2,918 рублей за юань. Россиянин по обменному курсу получал 3964 юаня в год.

Итого, в 1999 году до Путина средний китаец получал вдвое больше, чем средний россиянин. Если считать в долларах, россиянин получал 426 долларов в год, а китаец 902 доллара в год.

Если китаец тогда работал за миску риса, то россиянин вкалывал за полмиски риса.

Заплаты в Китае росли, но зарплаты в России росли намного быстрей. Российские зарплаты обогнали китайские в 2004 году. Но после 1999 года зарплаты по всему Китаю не раскрывались, исключение делалась только для зарплат жителей 30 крупнейших мегаполисов. И на основании уже этой части зарплат всякие Навальные, Кацы и Гудковы любили печатать таблички подобные этой, выдавая заплаты в китайских мегаполисах типа Москвы за средние зарплаты по всему Китаю. Дескать в России, настолько все плохо что даже зарплаты ниже китайских. То что остальные 80% китайцев получали зарплаты втрое ниже указанных, не раскрывалось.

На самом деле зарплаты это только часть доходов населения. Со всеми доходами картина в китайской статистике была уже не столь радужной как с зарплатами в крупнейших городах. <…>

Сельское население в Китае всегда имело доходы в 2,5-3 раза меньше чем городское.

Распределение доходов китайского населения скрывалось. Принцип объединения Джека Ма и 100 уборщиц в средней зарплате по мегаполисам всегда соблюдался. Утечка от Ли Кэцяня, наконец то позволяет сравнить доходы китайцев и русских хотя бы по обменному курсу.

Я немного переделал китайскую табличку, добавив в нее рубли по курсу, а также добавил табличку Росстата, дописав данные по числу населения как у китайцев.

Некоторые выводы по табличкам.

В Китае много бедных. Печальнее всего, что 16% населения живёт в абсолютной нищете, получая менее 5000 рублей. И мало богатых с доходом свыше 100’000 рублей – 0,61% населения. В России нищих нет, богатых с доходом выше 100’000 рублей – 4% населения. Китайский медианный доход на душу населения всего на 1500 рублей выше нашего уровня прожиточного минимума, примерно как на Украине. В условиях абсолютной нищеты (менее чем 1,9 доллара в день по нормативам Всемирного Банка) или 407 юаней в месяц в Китае живёт 15% населения или 200 млн человек. Вот такая вот страна, в которой по заявлениям руководства победили нищету.

2. Весьма многообещающая новость. Раз уж мы строим цифровую экономику, то для этого логично создавать налоговые стимулы:

https://www.kommersant.ru/doc/4390500

Президент Владимир Путин предложил снизить страховые взносы для IT-компаний с 14% до 7,6%, а налог на прибыль — с 20% до 3%. Эта мера будет бессрочной.

«Сейчас ставка страховых взносов для таких компаний составляет 14% на период до 2023 года. Предлагаю снизить ее до 7,6%. Причем не временно, а бессрочно. Кроме того, будет правильно существенно, на порядок уменьшить ставку налога на прибыль для IT-компаний, также, разумеется, бессрочно, с нынешних 20% до 3%»,— сказал глава государства. По словам господина Путина, это лучше, чем «в таких привлекательных сегодня для IT-бизнеса юрисдикциях, как индийская и ирландская». Он утверждает, что это одна из самых низких налоговых ставок в мире.

Президент также поручил правительству проанализировать другие условия работы IT-компаний и смежных сфер. «Мы также должны быть здесь конкурентоспособными»,— сказал господин Путин.

3. Пока Россия снижает налоги на айти-бизнес, другие страны, напротив, намереваются их повышать. Правда не на свои айти-компании, а на американские:

https://ria.ru/20200615/1572915604.html

…The Wall Street Journal сообщает, что США готовятся к введению мер экономического воздействия против целой группы стран, посягнувших на американские финансовые потоки. Географический охват будущих пострадавших от мер вашингтонского экономического возмездия впечатляет своим размахом: Евросоюз (в целом), Австрия, Бразилия, Чехия, Индия, Индонезия, Италия, Испания, Турция и даже Великобритания.

Чем провинились все эти страны перед администрацией Дональда Трампа? Все они собираются вводить налоги, направленные против американских интернет-гигантов, привыкших пользоваться важной привилегией, на страже которой стоят американские политики. Эта привилегия заключается в том, чтобы зарабатывать деньги по всему миру и при этом практически не платить налогов. Суммы, о налогообложении которых сейчас мечтают политики от Парижа до Рио-де-Жанейро и от Джакарты до Рима, абсолютно астрономические, а под прицелом у них такие компании, как Google, Facebook, Amazon и Apple. Однако для того, чтобы отстоять их неписанные привилегии, даже Дональд Трамп (который сам является жертвой действий владельцев этих компаний, очевидно поддерживающих Джо Байдена) готов серьезно поссориться даже с близкими союзниками, такими как Великобритания, Индия или Бразилия, не говоря уже о Евросоюзе.

Если международные айти-гиганты захотят расширить своё присутствие в России, мы вполне можем от этого выиграть.

У нас есть собственные Яндекс и ВКонтакте (может быть, ещё и Телеграм), так что занять доминирующее положение в российской Интернет-сфере американцы никак не смогут. Таких мощных инструментов влияния, которыми они обладают в США и ЕС, у них здесь нет и не будет.