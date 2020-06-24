NBC – протестующие добрались до статуи президента Джексона — полиция встала на защиту

24.06.2020, 18:58, Новости дня

В Вашингтоне усиленные наряды полиции оттесняют протестующих от памятника седьмому президенту США Эндрю Джексону, передаёт NBC. Накануне протестующие пытались снести бронзовую статую, и сотрудники правоохранительных органов применили дубинки. NBC напоминает, что многие монументы по всей стране были уничтожены из-за того, что «некоторые» усмотрели в них расизм.

Этим утром полиция в Вашингтоне применяет перцовый аэрозоль и дубинки, чтобы очистить от протестующих улицы вокруг парка Лафайет, где накануне вечером произошло столкновение федеральных властей с ещё более многочисленной группой демонстрантов.

АФРОАМЕРИКАНЕЦ: Без всякого предупреждения они пришли и начали бить людей, прямо злобно, дубинками.

Протестующие обвязали верёвками статую Эндрю Джексона и безуспешно пытались повалить бронзовый памятник седьмому президенту страны.

МАЙКЛ БЕШЛОСС, историк: Эндрю Джексон был рабовладельцем, он был противоположностью чуткости к афроамериканцам, и он осуществлял ужасную жестокость и насилие против коренных американцев в этой стране.



Инцидент привлёк внимание президента Трампа. Он заявил, что применит закон 2003 года, чтобы арестовывать людей, замеченных в повреждении или разрушении статуй ветеранов на федеральных объектах, и добиваться для них суровых приговоров.

ДОНАЛЬД ТРАМП, президент США: Это плохие люди, они не любят нашу страну, и они не снесут наши памятники!



Но по всей стране после убийства Джорджа Флойда сносят расистские, по мнению некоторых, статуи и памятники – силой или распоряжением властей. На этой неделе демонстранты повалили памятники деятелям Конфедерации в Роли и статую генерала Союза, президента Улисса Гранта – человека, победившего Конфедерацию – в Сан-Франциско.

В Нью-Йорке Музей естественной истории заявляет, что уберёт статую Тедди Рузвельта из-за растущей критики по поводу фигур чернокожего и коренного американца, стоящих ниже бывшего президента.

ЖЕНЩИНА: Эти монументы не для народа, это образ угнетения.



Полиция вывела на улицы Вашингтона большие силы. Протестующие дают отпор в целом квартале от статуи Джексона и от Белого дома. Полиция полна решимости предотвратить хаос, который мы видели прошлой ночью.

Дата выхода в эфир 23 июня 2020 года.