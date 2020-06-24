 

Ученые: Облысение может быть фактором риска COVID-19

24.06.2020, 18:53, Разное

Зарубежные исследователи провели исследование, в ходе которого изучили факторы риска, влияющие на вероятность заражения человека коронавирусом. По словам исследователей, одним из показательных признаков, влияющих на склонность мужчин к COVID-19, является облысение.
В ходе исследования были изучены характерные физиологические особенности 112 лиц мужского пола, госпитализированных в клиники Мадрида (Испания) с заражением коронавирусом. Выяснилось, что 79% из указанной группы были лысыми. Как объяснили специалисты, фактор облысения у мужчин связан с наличием более высокого уровня дигидротестостерона, являющегося активным производным тестостерона и одним из мужских половых гормонов, относящихся к андрогеновым семействам. Сопоставив указанные факты, исследователи предположили, что именно андрогены в данном случае играют ключевую роль в проникновении SARS-CoV-2 в организм. Их высокий уровень, в свою очередь, способен повысить риск тяжелой инфекции или летального исхода от COVID-19.

Косвенно предположения ученых подтверждает и тот факт, что, как было выявлено ранее их коллегами, мужчины имеют большую подверженность инфицированию коронавирусом, чем женщины. Связано это с более слабой иммунной системой представителей сильного пола, обусловленной влиянием на неё половых гормонов. Об этом пишет интернет-издание MedicalXpress.



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