В Сети появился второй эпизод фанатской игры Sonic на базе Unreal Engine 4

24.06.2020, 18:53, Разное

В Сети обнародовали вторую часть популярной игры Sonic на движке Unreal Engine 4. Новый эпизод Shadow of Water – это продолжение White Jungle, которая была выпущена зимой 2020 года.

Разработчики игры Sonic 2020 разместили на просторах глобальной паутины ролик, демонстрирующий игровой процесс нового эпизода. Видео появилось на ресурсе DSOGaming 24 июня. Согласно сюжету, события в игре охватят периоды между Sonic Unleashed и Sonic Lost World. Благодаря геймплею игроки узнают почему из современных игр о скоростном еже Сонике пропали Изумруды Хаоса.

Более детально узнать о выходе игрового проекта и установить Sonic 2020 геймеры могут на сайте GameJolt. Создатели гейма раскрыли необходимые требования для того, чтобы запустить игру на ПК. Для Sonic 2020 нужно иметь Intel i5 5-го поколения или же AMD A10 7-го поколения и 4 ГБ “оперативки”. На жестком диске должно быть 5 свободных ГБ. В настоящее время нет данных, сколько еще эпизодов будет, а выход продолжения франшизы зависит от активности и поддержки игроков.