 

Суд в США обязал закрыть дело экс-помощника Трампа Флинна

24.06.2020, 18:48, Новости дня

Апелляционный суд столичного округа Колумбия обязал нижестоящую судебную инстанцию прекратить дело в отношении Майкла Флинна, занимавшего пост помощника президента США Дональда Трампа по вопросам национальной безопасности.

«Федеральному суду [столичного округа Колумбия] предписано удовлетворить ходатайство правительства (в суде его представляет Минюст США, выполняющий также функции генеральной прокуратуры – прим. ВЗГЛЯД) о прекращении дела», – передает ТАСС решение суда.

В начале мая Associated Press сообщало, что министерство юстиции США прекращает уголовное дело в отношении Флинна.

В марте Трамп заявил, что рассматривает возможность полного помилования Флинна, который ранее признал себя виновным в даче ложных показаний в суде.

Флинн ушел в отставку после обвинений в обсуждении санкций с экс-послом РФ в США Сергеем Кисляком. Утверждалось, что Флинн якобы обещал Кисляку изучить вопрос о снятии санкций, что назвали свидетельством «сговора».

В РФ заявляли, что Флинн во время встречи с российским послом пытался воздействовать на Кремль, что соответствовало служебным обязанностям советника Трампа.



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