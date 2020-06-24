 

Европейские рынки падают из-за опасений по поводу роста числа заражений

24.06.2020, 18:45, Новости дня

Беспокойство инвесторов по поводу роста числа случаев заражения коронавирусом в мире в среду вызвало спад на европейских финансовых рынках.

Лондонский индекс FTSE опустился на 2,3 процента, парижский CAC-40 – на 2 процента, а франкфуртский DAX – на 2,2 процента.

В Азии токийский Nikkei закрылся снижением на 14 пунктов, но почти не изменился в процентном отношении, в то время как гонконгский Hang Seng потерял 0,5 процента, а шанхайский SSE Composite вырос на 0,3 процента.

Сиднейский S&P/ASX вырос на 0,2 процента, мумбайский Sensex опустился на 1,5 процента, сеульский KOSPI вырос на 1,4 процента, а тайваньский TSEC прибавил 0,4 процента.

Последние данные по числу заражений коронавирусом свидетельствуют о том, что новым очагом COVID-19 стала Латинская Америка, где число смертей превысило 100 000.

На нефтяных рынках также наблюдается спад: американская сырая нефть торгуется по 39,75 доллара за баррель, опустившись на 1,5 процента, а эталонная нефть марки Brent опустилась на 1,1 процента до 42,13 доллара за баррель.

Все три ведущих биржевых индекса в США демонстрируют негативную тенденцию, обещая потери при открытии торгов на Уолл-стрит.

  • Служба новостей «Голоса Америки»

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