 

Регулятор подтвердил существование смартфона Redmi K40

24.06.2020, 18:31, Новости дня

Новый смартфон Redmi K40 уже прошел сертификацию в Китае.

Аппарат сможет похвастаться мощной быстрой зарядкой на 33 Вт. В свою очередь, новая модель пока предложена под кодовым обозначением M2006J10C. Новый смартфон получил модем, поддерживающий работу в сетях пятого поколения. Вместе с тем новинка сможет похвастаться мощным процессором MediaTek Dimensity 1000+, а также улучшенным дисплеем с частотой обновления кадров 144 Гц.

Однако некоторые эксперты прогнозируют, что смартфон может оснащаться более упрощенным процессором Qualcomm Snapdragon 775G. Остальные источники не исключают, что в ближайшее время под данным устройством будет предложен новый смартфон Xiaomi Mi CC10 с мощным оптическим зумом.



Последнее из рубрики: Новости дня


СМОТРЕТЬ КОММЕНТАРИИКомментариев нет

Добавить комментарий

Имя обязательно

Нажимая на кнопку "Отправить", я соглашаюсь c политикой обработки персональных данных. Комментарий c активными интернет-ссылками (http / www) автоматически помечается как spam

ЧИТАЙТЕ ТАКЖЕ

22.04 / Около полумиллиона жителей Донбасса испытывают нехватку продуктов – ООН

10.05 / Обозреватель SCMP – «враг моего врага» — коронавирус может помочь Си избавиться от Трампа

14.04 / МВФ: мировую экономику ждет худший год со времен Великой депрессии

20.05 / И.о. главы Национальной службы здоровья о медреформе: Президенту предлагают якобы простое решение – вернуть все назад, но это невозможно

24.05 / Роберт О’Брайен сравнил реакцию Китая на коронавирус с Чернобылем

18.06 / Путин назвал «реально опасной» резолюцию Европарламента с обвинениями в адрес СССР

05.05 / Число заразившихся COVID-19 в РФ: статистика и реальность

01.05 / Мотоциклист проскочил на красный и перелетел через капот протараненной легковушки. Видео

22.05 / Москва попросила США предъявить список объектов, снятых за время действия ДОН

08.06 / Путин подписал закон о порядке дистанционного обучения при введении ЧС

Политика конфиденциальности - GDPR

Карта сайта → новости рыбинска

По вопросам информационного сотрудничества, размещения рекламы и публикации объявлений пишите на адрес: [email protected]

Поддержать проект:
WebMoney – P761907515662, R402690739280, Z399334682366, E296477880853, X100503068090

18+ © 2002-2020 РЫБИНСКonLine: Все, что Вы хотели знать...

Новости Рыбинска