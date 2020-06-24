Регулятор подтвердил существование смартфона Redmi K40

24.06.2020, 18:31, Новости дня

Новый смартфон Redmi K40 уже прошел сертификацию в Китае.

Аппарат сможет похвастаться мощной быстрой зарядкой на 33 Вт. В свою очередь, новая модель пока предложена под кодовым обозначением M2006J10C. Новый смартфон получил модем, поддерживающий работу в сетях пятого поколения. Вместе с тем новинка сможет похвастаться мощным процессором MediaTek Dimensity 1000+, а также улучшенным дисплеем с частотой обновления кадров 144 Гц.

Однако некоторые эксперты прогнозируют, что смартфон может оснащаться более упрощенным процессором Qualcomm Snapdragon 775G. Остальные источники не исключают, что в ближайшее время под данным устройством будет предложен новый смартфон Xiaomi Mi CC10 с мощным оптическим зумом.