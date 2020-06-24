 

В «Голосе» подтвердили подлинность методички с призывом к провокациям на голосовании

24.06.2020, 18:16, Новости дня

Представители незарегистрированного движения «Голос» подтвердили подлинность методических рекомендаций для наблюдателей на всероссийском голосовании по поправкам в Конституцию, в которых содержится призыв к провоцированию нарушений на выборах.

Запись разговора с представителем курганского отделения «Голоса» М.Кузовковым опубликовал интернет-проект «Антипропаганда».

В сообщении говорится, что пока руководство движения пытается отрицать причастность к появлению соответствующих методичек, в регионах «не видят смысла скрывать очевидный факт».

Накануне сообщалось, что представители незарегистрированного движения «Голос» распространяют в соцсетях методичку для наблюдателей на общероссийском голосовании по поправкам в Конституцию. В частности, в документе наблюдателям рекомендуют «не препятствовать совершению нарушения, а, наоборот, дать ему свершиться, после чего сразу необходимо устроить крупный скандал».

Днем ранее представители Независимого общественного мониторинга (НОМ) написали открытое письмо, в котором обвиняют движение «Голос» в провокациях. По мнению представителей НОМ, предложения «Голоса» о наблюдении за ходом голосования по поправкам в Конституцию «выдает неприкрытую нацеленность их сочинителей на искусственное создание провокаций, нагнетание напряженности и конфликтной атмосферы на участках в период голосования».

В свою очередь политолог Анна Федорова в комментарии газете ВЗГЛЯД подчеркивала, что движение «Голос» является иностранным агентом, работает «абсолютно непрозрачно», «допускает многочисленные нарушения» и «год за годом пытается дискредитировать любые российские выборы».

«При подготовке голосования по поправкам в Конституцию принимаются серьезнейшие меры безопасности, чтобы не подвергать угрозе здоровье избирателей на участках. Причем эти меры никак не влияют на легитимность голосования. Организация «Голос» просто не знает, к чему бы придраться, и поэтому делает столь странные заявления», – отмечала Федорова.



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