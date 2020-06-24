На дома ветеранов ВОВ в регионах установили Знамя Победы

24.06.2020, 18:08, Новости дня

Активисты «Молодой Гвардии Единой России» в среду, 24 июня, в 46 регионах РФ провели праздничные акции и установили Знамя Победы на фасады несколько сотен домов, в которых проживают ветераны Великой Отечественной Войны.

Знамя Победы устанавливали на флагштоки подъездов домов, вывешивали с балконов, где проживают ветераны. Также молодогвардейцы организовали дворовые концерты, праздничные шествия, а вечером покажут кадры первого военного парада Победы 1945 года, говорится в пресс-релизе, поступившем в газету ВЗГЛЯД.

В этот день в Екатеринбурге организовали концерт во дворе доме, где проживает Намятова Аида Ивановна. Сейчас Аиде Ивановне 92 года, в марте у нее умер муж – тоже фронтовик. В 1942 году из школы забрали в ремесленное училище – обучаться токарному делу. После обучения отправили на Верх-Исетский завод, где во время войны все работали по 12 часов и днем и ночью, без выходных. Когда оставалось время – выезжали в поля. Так продолжалось до конца 1943 года. Из-за больших нагрузок у Аиды Ивановны стали болеть ноги и на завод работать больше не пустили. В 1944 году стала работать в управлении военного снабжения, работала там до 1952.

Праздничное шествие прошло во дворе, где проживает единственный ветеран Сталинградской битвы из Петрозаводска Алексей Федорович Шошин. Алексей Федорович родился в августе 1922 года в деревне Якушово, Ярославской области. Службу начал в 1940-м, когда его, восемнадцатилетнего юношу, призвали в танковую часть. За пять лет поменял семь моделей танков и войну закончил командиром советского танка Т-34 под Берлином.

А в Симферополе молодогвардейцы поздравили ветерана 51-й Армии, летчицу Андронову Раису Исааковну. Раиса Ивановна награждена орденом Красной звезды и служила вместе с Амет-Ханом Султаном.

«Знамя Победы является государственной реликвией России, главным и официальным символом Победы советского народа и его Вооруженных Сил над нацистcкой Германией, – напомнил представитель координационного совета «Молодой Гвардии Единой России» Денис Давыдов. – Мы устанавливаем Знамя Победы там, где проживают ветераны, отдавая дань глубокого уважения их великому подвигу, героизму и самоотверженности. Мы преклоняемся перед мужеством тех, кто выстоял в суровые годы войны, и скорбим обо всех, кто не дожил до светлого дня».

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Публикация от Молодая Гвардия (@vmgere) 24 Июн 2020 в 7:46 PDT

Напомним, в годовщину начала Великой Отечественной войны «Молодая гвардия Единой России» провела порядка 100 акций и мероприятий в 76 регионах России, в них приняли участие свыше тысячи человек.