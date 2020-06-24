 

Причина майской катастрофы самолета в Пакистане – коронавирус: пилоты отвлеклись на его обсуждение

24.06.2020, 18:06, Новости дня

Министр авиации Пакистана представил парламенту предварительный отчет о причинах катастрофы пассажирского лайнера Airbus A320 авиакомпании Pakistan International Airlines. Самолет 22 мая при заходе на посадку упал на жилой район Карачи, в результате погибли 98 пассажиров, лишь двоим удалось выжить. 

По данным доклада, который цитирует Reuters, пилоты лайнера в течение всего рейса отвлекались на обсуждение пандемии коронавируса и не были сфокусированы на полете. В том числе летчики говорили об эпидемии непосредственно перед катастрофой. Причиной катастрофы в предварительном отчете названа ошибка экипажа и наземных служб. 

Как сказано в документе, диспетчеры рекомендовали экипажу не совершать посадку и зайти на еще один круг. На это командир экипажа ответил “Я справлюсь”, после чего продолжил обсуждать со своим напарником коронавирус. 

В докладе говорится, что у лайнера не было технических неисправностей, а пилоты были полностью здоровы. Их увлечение темой коронавируса авторы доклада связывают с тем, что эпидемия затронула их семьи.

Самолет разбился при заходе на посадку в аэропорт Карачи: этот хаб считается одним из самых загруженных в Пакистане. Очевидцы утверждали, что самолет перед катастрофой два или три раза пытался зайти на посадку. По сообщениям авиакомпании, пилот перед катастрофой сообщал о технических проблемах. 

Разбившийся самолет был взят пакистанской авиакомпанией в лизинг у Китая. Последний раз он проходил техосмотр в ноябре 2019 года. Ведущий инженер авиакомпании PIA подписал его полетный сертификат менее месяца назад, 28 апреля 2020 года. В нем сказано, что все ремонтные работы самолета проведены, судно “полностью готово к полетам и отвечает всем требованиям безопасности”. 

 



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