Лукашенко выделил беглому президенту Кыргызстана Бакиеву земельный участок возле своей резиденции

24.06.2020, 18:06, Новости дня

Президент Беларуси Александр Лукашенко выделил бывшему президенту Кыргызстана Курманбеку Бакиеву два земельных участка общей площадью в 70 соток возле своей резиденции “Заславль-2” на Минском море, пишет TUT.BY со ссылкой на данные Единого госрегистра недвижимого имущества.

Участки предоставлены “для служебного пользования” в пожизненное наследуемое владение решением Лукашенко от декабря 2019 года.

Земельный участок в 45 соток был выделен Бакиеву 17 марта для ведения личного подсобного хозяйства;

Смежный участок в 25 соток выделили в тот же день – для строительства и обслуживания жилого дома.

Курманбек Бакиев был президентом Кыргызстана с 2005-го по 2010 год. Он пришел к власти на волне так называемой “Тюльпановой революции” против правительства Аскара Акаева, однако в ходе новой революции 7-15 апреля 2010 года, в ходе которой погибли 87 человек, его свергла оппозиция.

Бакиев после апрельских событий бежал из Кыргызстана. Теперь он вместе с семьей живет в Беларуси, где получил гражданство. В 2015 году он построил дом в Минске, который в 2019-м подарил дочери.

Власти Кыргызстана безуспешно требуют его выдачи. На родине семья Бакиевых обвиняется в организации покушения на жизнь британского бизнесмена Шона Дэйли и злоупотреблении служебным положением. Бывший президент заочно приговорен к 30 годам лишения свободы и объявлен в розыск.