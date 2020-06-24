 

Скандал в “Тоттенхэме”: самый дорогой футболист клуба отказался играть у Моуриньо

24.06.2020, 18:05, Новости дня

В лондонском "Тоттенхэм Хотспур" разгорелся конфликт с участием главного тренера команды Жозе Моуриньо и полузащитником Танги Ндомбеле. Футболист поругался с наставником, заявив, что больше не будет играть при португальском тренере.

23-летний игрок не получает возможности закрепиться в основном составе команды и винит в этом наставника. А тот его критикует. Взаимоотношения между ними давно носили недружественный характер, но апогей случился 22 июня на одной из тренировок.

На занятии между Моуриньо и Ндомбеле произошел конфликт, который они пошли решать в кабинет тренера. Как сообщает ESPN, там футболист сообщил португальцу, что больше под его руководством он играть не будет.

Ндомбеле выступает за "шпор" с лета 2019 года, когда перебрался в Лондон из французского "Лиона". Тогда его трансфер обошелся "Тоттенхэму" в 72,5 миллиона евро — это самая дорогая покупка лондонцев.

Однако с тех пор Танги не смог закрепиться в статусе игрока "основы" ни при предыдущем главном тренере Маурисио Почеттино, ни при Моуриньо.



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