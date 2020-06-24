 

Тело одной жертвы наводнения еще не найдено – Шмыгаль

24.06.2020, 18:04, Новости дня

Продолжаются поиски тела одного из погибших в результате наводнения в Ивано-Франковской области. Об этом на брифинге 24 июня рассказал глава украинского правительства Денис Шмыгаль, передает корреспондент издания “ГОРДОН”.

“Три человека погибли вследствие наводнения. Тело одного погибшего до сих пор не найдено. Двух женщин, которых забрала вода, нашли”, – сказал он.

По мнению премьера, последствия наводнения сравнимы со стихией 2008 года, когда в области погибло 38 человек.

“Ситуация страшная”, – признался Шмыгаль после облета пострадавших районов.

Из-за интенсивных осадков, которые выпали на западе страны, произошло подтопление автодорог и домохозяйств в пяти областях: Ивано-Франковской, Закарпатской, Черновицкой, Львовской и Тернопольской. Самая сложная ситуация – в Ивано-Франковской области, где подтоплен 5251 дом в 192 населенных пунктах, разрушено около 125 км автодорог, повреждено 111 мостов, информирует 24 июня пресс-служба ГосЧС.

23 июня стало известно о гибели водителя и пассажирки автомобиля, упавшего в реку Белый Черемош. Также погибла пенсионерка, которую унес поток в районе села Дземброня.

Источник: интернет-издание “ГОРДОН”



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