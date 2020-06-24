Это не только про войну
24.06.2020, 17:55, Разное
Субъективные размышления о статье президента Путина в американском журнале.
Иллюстрация: Петр Саруханов / «Новая»
Все, кто хотел, уже отписались по поводу путинской статьи о войне. Большинство публикаций и откликов традиционны — что Путин сказал «так», а что «не так». Среди критических откликов преобладают слова «искажение» и «фальсификация». Среди откликов соратников, сочувствующих и пропагандистской подпевки — восхищение «достоверностью», «документированностью» и даже «научностью» президентской статьи.
На меня публикация произвела скорее впечатление постмодернистского текста. В котором перемешаны разные стили. В котором достоверные и устоявшиеся в исторической литературе факты и оценки соседствуют с весьма сомнительными, порой даже претендующими на звание фейков. В котором в одном флаконе — и правда, и полуправда, и просто неправда. В котором оценки пересыпаны цитатами, не всегда эти оценки подтверждающими. И, наконец, где есть очевидное переплетение различных посылов, смыслов, в которых прошлое часто лишь ширма для актуального политического высказывания.
Правда, на первый взгляд, это выглядит как продолжение «войн памяти», как адаптация для западного читателя (отсюда и выбор публикатора — американского журнала National Interest) того урока истории, который Владимир Путин накануне 75-го юбилея Победы провел в конце прошлого года, высказавшись для российской и «ближнезарубежной» аудитории об искажении памяти о войне и умалении роли СССР (которому наследовала Россия) в победе над нацизмом.
Однако, по большому счету,
если всерьез рассчитывать именно на внешнего читателя, то на подобное жаль тратить силы. В «войнах памяти» позиции давно определились, и никакая статья никого не переубедит.
Ведь так называемая «историческая политика» — в какой бы стране ее ни практиковали — вовсе не про историческую истину. А про то, как историю приспособить к сиюминутным политическим задачам, как добавить ее к инструментам давления на соперника/противника, как привлечь ее к патриотической мобилизации своего населения, к очищению национального исторического досье от наименее привлекательных, а зачастую просто позорных файлов. Этим грешат практически все. Бесперспективно устраивать всемирную олимпиаду по разоблачению «искажений» и «фальсификаций», особенно когда соревнуются не историки, знающие толк в корректной дискуссии, ценящие аргументы и ищущие истину, а политики и госбюрократы, которым нужно достижение поставленной цели. Да и сама идея конструирования какого-то единого исторического повествования — тем более на международном уровне — выглядит утопией. Можно, конечно, внутри страны состряпать единый школьный учебник истории и запретить любые альтернативные. Но невозможно написать некую «истинную историю», подчинив удобной для политико-пропагандистских манипуляций единой схеме многочисленную международную армию пытливых ученых, владеющих методологией исторических исследований, архивным делом и пониманием, из какого числа противоречивых фактов и источников реальная история складывается.
Тогда зачем же эта статья? Думаю, она не только и даже не столько про историю, сколько про сегодняшний и завтрашний день. Она позволяет с помощью исторической метафоры и на более эмоциональном уровне донести до политиков и экспертов взгляд на современные международные проблемы — как они видятся в Кремле, — не прибегая к прямому жесткому политическому высказыванию (как это было сделано президентом Путиным в его «мюнхенской речи» 2007 года), чреватому в нынешних условиях неизбежным усугублением и так зашкаливающей конфронтации РФ с Западом.
Попробуем выделить главные, направленные на заграничную публику месседжи, угадываемые в путинском тексте при внимательном прочтении.
Точно так же нельзя валить на сегодняшнюю Россию — преемницу СССР — всю ответственность за обострение международной обстановки и обвинять ее в традиционной агрессивности. Западу неплохо критически осмыслить свою политику — как накануне войны, так и сейчас, а также попытаться понять коренные российские интересы.
Нынешняя Россия, унаследовавшая «исторические традиции», также способна к жестким неординарным действиям при угрозе ее безопасности. Поэтому не надо ущемлять ее интересы и загонять ее в угол. Это приведет к опасным последствиям для всех.
(при этом осуждение Рузвельта и Черчилля за Ялту звучит только из уст некоторых историков этих стран, но не используется в их официальном нарративе).
В случае Прибалтики — это еще и вполне справедливая претензия в оправдании и героизации нацистских пособников из Ваффен СС и парамилитарных организаций этих стран, участвовавших в боевых действиях на стороне Германии, и в Холокосте на своих территориях. Теперь с этим рифмуется и героизация в Украине (как борцов с коммунизмом) бандеровцев, боевиков УПА (запрещенной в РФ). Эти же страны досаждают РФ наиболее активными призывами к защите от «российской военной угрозы» (особенно после Крыма и Донбасса), к сохранению антироссийских санкций за Крым и Донбасс, а также резкой критикой «Северного потока — 2». По мнению Кремля, ведущие западные державы — бывшие союзники по антигитлеровской коалиции и постоянные члены Совбеза ООН (а также Германия) — должны понять, что такая политика их более молодых партнеров по НАТО и ЕС дестабилизирует и так испытывающую кризис европейскую безопасность и еще больше осложняет попытки нормализации взаимных отношений.
даже тогда, при коренных идейно-политических противоречиях, страшная угроза сделала нас союзниками и помогла в разгроме нацизма (хотя в статье несколько раз автор напоминает о безусловно главной роли в этом разгроме Советского Союза).
Неужели сегодня в ситуации угроз мирового масштаба и наличия огромных ядерных арсеналов нельзя снизить вновь чрезмерно выросший уровень конфронтации и договориться о приемлемой для всех модели сотрудничества держав?
Россия несравнимо меньше, чем СССР, весящая сегодня на мировых весах, категорически не хочет терять рычаги влияния, вытекающие из послевоенного урегулирования.
Отсюда, кстати, и российское предложение о саммите лидеров пяти постоянных членов Совбеза ООН, повторенное в статье Путина. Ну, конечно, это не «концерт держав», как в ХIХ веке, но хоть что-то.
Андрей Липский
зам. главного редактора
Источник: Новая газета
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