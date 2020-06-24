Королевский биограф рассказал, когда испортились отношения принцев Уильяма и Гарри

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24.06.2020, 17:53, Разное

Королевский биограф Роберт Лейси рассказал, в какой момент испортились отношения прежде очень дружных братьев – принцев Уильяма и Гарри. Ссориться они начали после того, как младший сын принцессы Дианы принял решение жениться на актрисе Меган Маркл.
Ещё до свадьбы во дворце выражали недовольство таким брачным союзом. Как информирует королевский биограф, принц Уильям со своей женой Кейт Миддлтон призывал принца Гарри повременить с женитьбой, но, как известно, их усилия успехом не увенчались. После того, как Меган Маркл стала герцогиней Сассекса, отношения братьев и вовсе испортились. И если до отъезда принца Гарри в США и отказа от королевских обязанностей ещё теплилась надежда на примирение родных людей, то после такого решения уже мало кто верит в это, отмечается в книге Роберта Лейси.

Всё же отношения между братьями изменила в лучшую сторону болезнь их отца – принца Чарльза, заразившегося коронавирусом. Общая беда немного сплотила родных людей.

Кроме того, нынешним летом, возможно, на один месяц принц Гарри со своей семьёй – Меган Маркл и маленьким сыном Арчи – вернётся в Великобританию, поселившись в своём имении вблизи Лондона.



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