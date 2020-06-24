Кустурица сравнил главный храм Вооруженных сил с творчеством да Винчи

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24.06.2020, 17:53, Новости дня

Сербский кинорежиссер Эмир Кустурица посетил главный храм Вооруженных сил России, возведенный в честь 75-летия Победы в Великой Отечественной войне, и уникальный музейный комплекс «Дорога памяти», оставив запись в книге почетных гостей, сообщили в Минобороны России.

В военном ведомстве сообщили, что больше всего кинорежиссера впечатлил образ Спаса Нерукотворного в центральном куполе храма – самое большое изображение лика Христа, выполненное в мозаике.

«Не могу поверить, что этот комплекс был построен за полтора года. Появление главного храма Вооруженных Сил РФ – это симбиоз православного чувства и границ вашей родины. Без этого чувства и без этой философии РФ не была бы страной, которая граничит с богом. Главный храм Вооруженных Сил РФ – это сила, талант и вера», – приводит его слова РИА «Новости».

Также гостю показали залы и галереи музейного комплекса «Дорога Памяти», где размещены исторические экспонаты времен Великой Отечественной войны, в том числе фотографии, документы, награды, оружие, личные вещи солдат и офицеров. В ходе экскурсии Кустурица оставил запись в книге почетных гостей. Он стал вторым гостем музейного комплекса, который оставил там свой отзыв.

«Это тяжелая работа, я испытываю чувства, которые нельзя описать словами, об этом можно только написать, и я обязательно напишу. Я не знаю современную архитектуру, но, когда я вижу этот храм, я думаю, что современная архитектура существует», – добавил режиссер.

В Минобороны рассказали, что Кустурица сравнил работу строителей, художников, скульпторов, которые трудились над музейно-храмовым комплексом, с творчеством Леонардо да Винчи. Режиссер пообещал еще не один раз посетить и храм, и музей.

Храм построен на добровольные пожертвования в честь 75-летнего юбилея Победы в Великой Отечественной войне. Идея его возведения принадлежит министру обороны Сергею Шойгу. Изначально открыть и освятить храм планировалось ко Дню Победы, однако из-за коронавируса торжественные мероприятия перенесли на 14 июня.

22 июня, в День памяти и скорби, храм посетили президент Владимир Путин и министр обороны Сергей Шойгу.



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