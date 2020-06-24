 

Госдепартамент США призвал Беларусь уважать гражданские права

24.06.2020, 17:35, Новости дня

Власти Беларуси испытывают всё возрастающее международное давление в связи с задержаниями, по крайней мере, 14 журналистов, трое из которых были обвинены за репортажи с протестных акций против правления Александра Лукашенко на минувшей неделе.

Десятки судебных заседаний, включая около 50-ти в Минске, состоялись 22 июня по делам об участии в протестной акции "цепь солидарности". Большинство задержанных были обвинены в участии в "несанкционированной манифестации" или "неподчинении полиции".

Некоторые из задержанных уже предстали перед судом – среди них журналисты, освещавшие гражданские акции 19 и 20 июня в поддержку независимых и оппозиционных кандидатов в президенты Беларуси.

Медиакорпорация Радио Свободная Европа / Радио Свобода получила электронное письмо Государственного департамента США, в котором содержится призыв к правительству Беларуси уважать права человека, демократические нормы и выполнять обязательства, взятые на себя в качестве участника ОБСЕ (Организации по безопасности и сотрудничеству в Европе). Эти обязательства включают в себя обеспечение свободных и справедливых выборов.

"Свободные и справедливые выборы – это нечто большее, чем события, происходящие собственно в день голосования. Мы призываем правительство Беларуси обеспечить равные условия для всех, кто желает принять участие в выборах, включая регистрацию кандидатов, доступ к СМИ и другие аспекты кампании", говорится в письме Госдепартамента США, адресованном белорусским властям. "Уважение фундаментальных свобод, включая свободу мирных собраний, свободу слова и свободу ассоциаций, имеет решающее значение для укрепления взаимоотношений между США и Беларуси", говорится в письме Госдепартамента США".

Давление на СМИ в Беларуси совпадает с наступлением Лукашенко на лидеров оппозиции. Арестованы главные потенциальные кандидаты, и это, как считают наблюдатели, стало самым крупным вызовом Александру Лукашенко за весь период его правления.

Белорусская Ассоциация журналистов и 40 средств массовой информации, действующих в Беларуси 23 июня выпустили совместное заявление с требованием прекратить "преследование журналистов". В заявлении содержится обвинение в адрес белорусских властей в применении насилия против работников СМИ

  • Радио «Свобода»

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