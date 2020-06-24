Некоторые видные демократы рискуют потерять места в Конгрессе

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24.06.2020, 17:35, Новости дня

Несколько видных законодателей-демократов могут потерять свои места в Конгрессе по итогам праймериз, которые прошли во вторник в четырех штатах.

Бывший директор школы Джамаал Боуман, баллотирующийся впервые, со значительным отрывом опережает действующего конгрессмена Элиота Энгела, который возглавляет Комитет по международным делам Палаты представителей: Боуман набрал 61 процент голосов, а Энгел – 36.

Джамаал Боуман

Избирком Нью-Йорка предупреждает, что, с учетом большого количества бюллетеней, направленных по почте, которые будут подсчитаны лишь к следующей неделе, окончательные результаты пока неизвестны.

Энгел представлял 16-й избирательный округ Нью-Йорка на протяжении 16 сроков. Боуман придерживается более либеральных взглядов и пользуется поддержкой видных прогрессивных политиков, в том числе Александрии Окасио-Кортес, которая сама одержала победу над опытным конгрессменом в 2018 году.

От почтового голосования зависят и результаты выборов в другом округе Нью-Йорка, где идет напряженная борьба между главой Комитета по надзору Палаты представителей Кэролин Малони и юристом и активистом Сураджем Пателем. По итогам подсчета голосов, поданных на участках, Малони лидирует с 41 процентом против 40.

Окасио-Кортес попала в число действующих конгрессменов от штата Нью-Йорк, которые легко одолели своих соперников по праймериз. Помимо нее, победу одержали конгрессмены Грегори Микс, Джозеф Морелл, Грейс Мэн и Надя Веласкес.

Глава Юридического комитета Палаты представителей Джерольд Надлер и конгрессвуман Иветт Кларк лидируют с большим отрывом, однако окончательные результаты праймериз в их округах станут известны лишь после подсчета бюллетеней, отправленных по почте.

Пользующиеся поддержкой президента Трампа нью-йоркские республиканцы Клаудия Тенни и Николь Маллиотакис победили по итогам праймериз и попытаются сместить демократов в ноябре.

Республиканец Крис Джейкобс победил демократа Нейта Макмюррея по итогам внеочередных выборов в в 27-м округе Нью-Йорка Конгресса, которые состоялись в связи с отставкой конгрессмена Криса Коллинза, признавшего себя виновным в инсайдерской торговле.

В Северной Каролине новичок Мэдисон Которн нанес неожиданное поражение Линде Беннетт, которую поддерживал Трамп. Если 25-летний Которн победит на всеобщих выборах в ноябре, он станет самым молодым членом Конгресса.

В Вирджинии отставной подполковник Даниэль Гэйд опередил двух соперников на республиканских сенатских праймериз. В ноябре ему предстоит борьба с действующим сенатором-демократом Марком Уорнером.

Республиканец Скотт Тейлор опередил двух соперников во втором избирательном округе Вирджинии и станет противником действующего конгрессмена Элейн Лурии. В 2018 году Лурия победила его с перевесом в 2 процента.

Действующие конгрессмены-демократы Дональд Макичин и Джерри Коннолли легко одолели соперников по праймериз в Вирджинии.

В Кентукки по итогам подсчета голосов с более половины избирательных участков бывший летчик-истребитель морской пехоты Эми Макграт опережает члена законодательного собрания штата Чарльза Букера с перевесом 45 процентов против 36. В ноябре ей предстоит бороться с лидером сенатского большинства Митчем Макконнеллом.

В связи с большим количеством бюллетеней, отправленных по почте, окончательные результаты станут известны лишь через несколько дней. По словам избирательных органов, было получено около 883 000 запросов на такие бюллетени, а к утру понедельника было подано более 452 000.

На республиканских праймериз в Кентукки легко одержали победу действующие члены Палаты представителей Бретт Гатри, Томас Масси, Гарольд Роджерс и Энди Барр.

  • Служба новостей «Голоса Америки»

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