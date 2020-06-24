 

Кристина Асмус отреагировала на слухи вокруг своего развода с Гариком Харламовым

24.06.2020, 17:30, Разное

Новость о разводе Кристины Асмус и Гарика Харламова прозвучала как гром среди ясного неба. Несмотря на то что знаменитости лично сообщили о своем решении на Instagram-страницах, многие пользователи им не поверили, а в Telegram-каналах появилась информация, что супруги просто участвовали в известном шоу Comment Out и подобные посты в соцсети – лишь задание от ведущего. Так это или нет – покажет время. Также в комментариях к заявлению Кристины и Гарика подписчики выдвигали свои причины их расставания или называли все происходящее пиаром. Сегодня Асмус решила высказаться на эту тему:

Конечно, было очевидно, что большинство комментариев будут содержать слова – “Текст”, хайп, бумеранг, Янковский, “предсказуемо”, “была с ним только из-за денег”, “сделайте ДНК-тест на отцовство” и т.д. 
Обожаю диванные теории заговора, скандалы, интриги, расследования. Всё-то вы знаете, и всё-то вы видите. Кто какой на самом деле, в чем причина и кто из нас именно подал на развод. Ок, не буду отбирать у вас микрофон)) Занимайтесь творчеством, комменты открыты ))

Напомним, актриса Кристина Асмус и шоумен Гарик Харламов поженились в 2013 году. 5 января 2014 года у них родилась дочь Анастасия. Историю отношений пары и первую фотосессию их дочери вы можете прочитать и посмотреть в эксклюзивном материале HELLO!. 

В понедельник, 22 июня, Кристина и Гарик объявили о расставании (которому пока мало кто верит) – их комментарии читайте здесь.



Последнее из рубрики: Разное


СМОТРЕТЬ КОММЕНТАРИИКомментариев нет

Добавить комментарий

Имя обязательно

Нажимая на кнопку "Отправить", я соглашаюсь c политикой обработки персональных данных. Комментарий c активными интернет-ссылками (http / www) автоматически помечается как spam

ЧИТАЙТЕ ТАКЖЕ

03.06 / Мнение: Допрос украинского солдата-наркомана

14.04 / Личное: Примитив на карантине

23.05 / “В объятиях голого мужика”: Галкина увидели в женской одежде

26.05 / «Сам я нахожусь в “красной зоне”»

16.04 / Кристина Орбакайте опубликовала архивный снимок молодых родителей

26.05 / Мнение: О «цап-царапе» при Сталине и при Путине

11.05 / Топ-менеджер Bethesda ответил фанатам по поводу релиза The Elder Scrolls VI

12.04 / Лидия Федосеева-Шукшина о своей пенсии: «Мне на всё хватает»

24.05 / Мнение: А есть ли вообще люди, которые в такой ситуации прошли бы мимо?

10.06 / Мнение: Тело Ефремова важно передать для научных исследований: алкоголь, каннабис и кокаин

Политика конфиденциальности - GDPR

Карта сайта → новости рыбинска

По вопросам информационного сотрудничества, размещения рекламы и публикации объявлений пишите на адрес: [email protected]

Поддержать проект:
WebMoney – P761907515662, R402690739280, Z399334682366, E296477880853, X100503068090

18+ © 2002-2020 РЫБИНСКonLine: Все, что Вы хотели знать...

Новости Рыбинска