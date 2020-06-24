Кристина Асмус отреагировала на слухи вокруг своего развода с Гариком Харламовым

24.06.2020, 17:30, Разное

Новость о разводе Кристины Асмус и Гарика Харламова прозвучала как гром среди ясного неба. Несмотря на то что знаменитости лично сообщили о своем решении на Instagram-страницах, многие пользователи им не поверили, а в Telegram-каналах появилась информация, что супруги просто участвовали в известном шоу Comment Out и подобные посты в соцсети – лишь задание от ведущего. Так это или нет – покажет время. Также в комментариях к заявлению Кристины и Гарика подписчики выдвигали свои причины их расставания или называли все происходящее пиаром. Сегодня Асмус решила высказаться на эту тему:

Конечно, было очевидно, что большинство комментариев будут содержать слова – “Текст”, хайп, бумеранг, Янковский, “предсказуемо”, “была с ним только из-за денег”, “сделайте ДНК-тест на отцовство” и т.д.

Обожаю диванные теории заговора, скандалы, интриги, расследования. Всё-то вы знаете, и всё-то вы видите. Кто какой на самом деле, в чем причина и кто из нас именно подал на развод. Ок, не буду отбирать у вас микрофон)) Занимайтесь творчеством, комменты открыты ))

Напомним, актриса Кристина Асмус и шоумен Гарик Харламов поженились в 2013 году. 5 января 2014 года у них родилась дочь Анастасия. Историю отношений пары и первую фотосессию их дочери вы можете прочитать и посмотреть в эксклюзивном материале HELLO!.

В понедельник, 22 июня, Кристина и Гарик объявили о расставании (которому пока мало кто верит) – их комментарии читайте здесь.