 

Швейцарские ученые обнаружили в вечной мерзлоте поедающие пластик бактерии

24.06.2020, 17:30, Разное

Швейцарские исследователи смогли обнаружить неизвестные ранее бактерии возрастом в 13 миллионов лет, живущие в вечной мерзлоте. Особенностью найденных организмов является поедание и переработка пластика.
В рамках исследования были изучены несколько образцов вечной мерзлоты с горы Шафберг, расположенной на территории Восточных Альп. Экспертам, представляющим Швейцарский федеральный институт исследований леса, снега, ландшафта, удалось найти в материале неизвестный вид дрожжей и новейшие гипотермические бактерии.

По мнению научного сотрудника института Бит Фрей, такой находки они не ожидали сделать. Если специалисты выявят 1000 видов микроорганизмов, то где-то 300 из этих бактерий окажутся видами, способными жить только в условиях вечной мерзлоты. Некоторые типы одноклеточных можно использовать для уничтожения пластика в биореакторах на свалках.



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