Додон назвал символ общей Победы на параде в Москве

24.06.2020, 17:30, Новости дня

На параде в Москве ощущалась связь поколений, а участие в нем военных из разных стран символизировало то, что Победа была добыта общими усилиями, сообщил глава Молдавии Игорь Додон.

«Вместе с президентами России, Беларуси, Казахстана, Сербии, Таджикистана и Узбекистана приветствовал парадные расчеты из разных стран, которые маршем прошли по Красной площади, символизируя общую Победу стран бывшего Советского Союза и Европы над фашизмом», – сообщил он в Facebook.

Додон заявил, что «испытал особую гордость» от того, что среди них были и 75 военнослужащих из Роты почетного караула Национальной армии Молдавии. «Замечу, что у 23 из них деды сражались на полях Великой Отечественной войны, поэтому сегодняшнее участие наших военнослужащих подчеркивает прямую связь поколений и напоминает нам о важности сохранения памяти о подвигах наших предков», – написал он.

Главный военный парад в честь 75-й годовщины Победы в Великой Отечественной войне прошел 24 июня на Красной площади в Москве. В параде приняли участие более 14 тыс. военнослужащих, свыше 200 единиц техники, в том числе легендарные танки Т-34 и самоходные установки СУ-100. Завершился парад воздушной частью, в которой приняли участие 75 летательных аппаратов.

Президент Владимир Путин заявил, что победа в Великой Отечественной войне определила будущее планеты на десятилетия вперед. Он призвал беречь и отстаивать правду о ВОВ.