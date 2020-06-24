Компания Huawei представит смарт-часы Mate Watch с HarmonyOS 2.0 осенью

24.06.2020, 17:30, Разное

Huawei готовится к выпуску первых смарт-часов под названием Mate Watch с новой версией “операционки” HarmonyOS 2.0. Устройство будет представлено с мобильными аппаратами Mate 40 этой осенью.

Китайский производитель месяц назад зарегистрировал торговую марку Mate Watch. Что касается разработанной специалистами корпорации мобильной системы HarmonyOS, построенной на основе Linux, то она была представлена компанией в 2019 году. В планах Huawei – выпуск нового варианта собственной операционной системы HarmonyOS 2.0, которая сможет использоваться в персональных компьютерах, носимой технике, мультимедийных навигационных автомобильных системах.

Согласно данным сетевого обозревателя Rodent950, HarmonyOS 2.0 может быть задействована в новинке Huawei Mate Watch. Операционная система Huawei Lite OS, на базе которой работают смарт-часы Honor и Huawei, не дает возможности пользователям установить дополнительные приложения. Предположительная дата презентации Huawei Mate Watch – 1 октября, совпадающая с Днем образования КНР.