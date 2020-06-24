Лолита Милявская пожаловалась на высокие тарифы ЖКХ

24.06.2020, 17:23, Разное

Бушующая пандемия коронавируса продолжает наносить удар по кошелькам звезд российского шоу-бизнеса. Отсутствие гастролей и постоянных выступлений загнали артистов в тупик: многие оказались на мели, кто-то даже не способен оплатить счета по ЖКХ. Недовольна своим финансовым положением и Лолита Милявская. Даже сейчас, когда большинство ограничений было снято, массовые мероприятия все еще запрещены. Звездам остается только гадать, когда же их гонорары снова вернутся.

Лолита призналась, что крайне возмущена цифрами, появившимися в ее счетах. По словам артистки, цены на коммунальные услуги только выросли в период самоизоляции. Не долго думая, певица решила пойти на хитрость и переписала несколько киловатт на другой месяц, чтобы оплатить их по старым расценкам.

“Пришло предупреждение на почту, что до 30 июня нужно сдать показания счетчиков. Я подумала, припишу себе пару киловатт по старому тарифу. Некрасиво конечно, но повышение на бензин, продукты и прочее, заставляют мозг быть изворотливым”, – призналась в своем “Инстаграме” Милявская.

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Публикация от Лолита Милявская (@lolitamilyavskaya) 23 Июн 2020 в 4:30 PDT

Отметим, что Лолита долгое время держалась и не высказывалась по поводу материальных проблем и нехватки финансов. В отличие от многих коллег по цеху, Милявская не стала списывать свои коммунальные махинации на временные ограничения и сложный период пандемии.

Напомним, что большинство российских звезд публично требовали поддержки от государства. Среди таких оказался и муж Натальи Королевой. Тарзан пожаловался, что артистам не выплачивают никаких пособий, хотя те уже точно остались без работы и стабильного заработка.