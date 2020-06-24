 

Инсайдеры: Huawei выпустит «умные» часы с HarmonyOS

24.06.2020, 17:19, Новости дня

Инсайдеры прогнозируют выход текущей осенью новых умных часов от компании Huawei.

Данная модель сможет похвастаться улучшенной операционной системой HarmonyOS. Есть предположения, что новая модель получит название Mate Watch. Презентация состоится одновременно с новым флагманским смартфоном Huawei Mate 40. Еще в минувшем месяце зарегистрировали торговую марку Mate Watch, которая имеет прямое отношение к предстоящей модели умных часов.

В базе данных пока не опубликованы технические параметры модели, которая имеет продвинутые опции. Эксперты пока не берутся прогнозировать о том, какой окажется производительность модели, и насколько они будут автономными.



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