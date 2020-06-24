 

Развод Харламова и Асмус назвали розыгрышем

24.06.2020, 17:16, Новости дня

Ведущий программы Comment Out Владимир Маркони заявил, что «развод» Кристины Асмус и Гарика Харламова был розыгрышем и частью шоу.

Звезды, участвующие в программе Comment Out, пишут в Instagram другим публичным людям комментарии, которые придумывают авторы проекта. Если гости отказываются это делать, им приходится выполнять различные «наказания».

Маркони рассказал «Комсомольской правде», что Асмус и Харламов приходили на шоу и сообщения о разводе не были настоящими. Он отметил, что им дали одно задание на двоих. «Как вы видите по тексту, и у Гарика, и у Кристины все совпадает слово в слово. Так что этот текст с карточки», – сказал он.

Следует отметить, что сообщения супругов похожи, но не идентичны.

Посмотреть эту публикацию в Instagram

Публикация от Гарик Харламов (@garikkharlamov) 22 Июн 2020 в 6:57 PDT

Ведущий также заявил, что до выхода программы Асмус и Харламов будут опровергать его слова.

По его словам, Гарик и Кристина были лучшими участниками шоу, поскольку являются прекрасными актерами.

«Как только в июле выйдет выпуск, мы все карты сразу же раскроем», – заключил он.

Отметим также, что два дня назад один из участников команды Comment Out, актер Андрей Трушин, опубликовал совместное фото с Харламовым.

Посмотреть эту публикацию в Instagram

Публикация от Andrey Trushin (@andrey.trushin) 22 Июн 2020 в 4:24 PDT

 

Ранее Харламов сообщил о расставании с Асмус. Он назвал годы, проведенные в браке, прекрасными и поблагодарил жену за дочь, отметив, что расстаются они друзьями. Асмус подтвердила, что разводится с мужем.

Позже адвокат Анатолий Кучерена, представляющий интересы Асмус, рассказал о разводе актрисы с Харламовым.

Шоу Comment Out ранее уже оказывалось в центре внимания, когда телеведущий Владимир Соловьев поблагодарил комика Сергея Светлакова за готовность стерпеть наказание, чтобы не оскорблять его в соцсети.



Последнее из рубрики: Новости дня


СМОТРЕТЬ КОММЕНТАРИИКомментариев нет

Добавить комментарий

Имя обязательно

Нажимая на кнопку "Отправить", я соглашаюсь c политикой обработки персональных данных. Комментарий c активными интернет-ссылками (http / www) автоматически помечается как spam

ЧИТАЙТЕ ТАКЖЕ

11.04 / Африке грозит катастрофа, но в разгар эпидемии мир забыл о континенте

11.06 / В Кремле оценили идею США ввести новые санкции против России

20.05 / Кибер-мошенники крадут деньги при помощи фейковых курьерских сервисов

20.05 / NBC – американцы перестали звонить в «скорую» из страха подхватить коронавирус

01.05 / Дети стали чаще звонить на телефон доверия по ночам в условиях самоизоляции

24.04 / Власти Москвы заявили о работе системы здравоохранения в жестком режиме

19.05 / Россия отказалась от учений у границ стран НАТО

22.05 / Половина россиян поддержала идею объявления амнистии к 75-летию Победы

10.06 / В Новой Москве обрушился мост через реку Незнайка

26.04 / Центры содержания задержанных боевиков ИГ получили средства защиты от коронавируса

Политика конфиденциальности - GDPR

Карта сайта → новости рыбинска

По вопросам информационного сотрудничества, размещения рекламы и публикации объявлений пишите на адрес: [email protected]

Поддержать проект:
WebMoney – P761907515662, R402690739280, Z399334682366, E296477880853, X100503068090

18+ © 2002-2020 РЫБИНСКonLine: Все, что Вы хотели знать...

Новости Рыбинска