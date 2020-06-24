Развод Харламова и Асмус назвали розыгрышем
24.06.2020, 17:16, Новости дня
Ведущий программы Comment Out Владимир Маркони заявил, что «развод» Кристины Асмус и Гарика Харламова был розыгрышем и частью шоу.
Звезды, участвующие в программе Comment Out, пишут в Instagram другим публичным людям комментарии, которые придумывают авторы проекта. Если гости отказываются это делать, им приходится выполнять различные «наказания».
Маркони рассказал «Комсомольской правде», что Асмус и Харламов приходили на шоу и сообщения о разводе не были настоящими. Он отметил, что им дали одно задание на двоих. «Как вы видите по тексту, и у Гарика, и у Кристины все совпадает слово в слово. Так что этот текст с карточки», – сказал он.
Следует отметить, что сообщения супругов похожи, но не идентичны.
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Ведущий также заявил, что до выхода программы Асмус и Харламов будут опровергать его слова.
По его словам, Гарик и Кристина были лучшими участниками шоу, поскольку являются прекрасными актерами.
«Как только в июле выйдет выпуск, мы все карты сразу же раскроем», – заключил он.
Отметим также, что два дня назад один из участников команды Comment Out, актер Андрей Трушин, опубликовал совместное фото с Харламовым.
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Ранее Харламов сообщил о расставании с Асмус. Он назвал годы, проведенные в браке, прекрасными и поблагодарил жену за дочь, отметив, что расстаются они друзьями. Асмус подтвердила, что разводится с мужем.
Позже адвокат Анатолий Кучерена, представляющий интересы Асмус, рассказал о разводе актрисы с Харламовым.
Шоу Comment Out ранее уже оказывалось в центре внимания, когда телеведущий Владимир Соловьев поблагодарил комика Сергея Светлакова за готовность стерпеть наказание, чтобы не оскорблять его в соцсети.
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