В России суточное количество заболевших COVID-19 неделю не превышает 8 тысяч

24.06.2020, 16:55, Новости дня

По данным на 24 июня, за последние сутки в России медики подтвердили 7176 новых случаев заражения коронавирусом в 84 регионах, сообщает оперативный штаб по борьбе с заболеванием. Этот показатель не превышает отметку в 8 тысяч уже неделю. Общее число выявленных случаев заражения в стране достигло 606 881.

Больше всего новых случаев в Москве – 811, в Московской области – 507, Ханты-Мансийском АО – 323, в Санкт-Петербурге – 218.

За сутки от осложнений, связанных с коронавирусом, умерли 154 человека. Причем Москва в этот раз на третьем месте по количеству умерших с 14 летальными случаями, ее в четвертый раз обгоняет Санкт-Петербург с 38 умершими, а Московская область впервые оказывается впереди Москвы с 24 случаями. За весь период в стране от коронавируса умерли 8513 человек.

За прошедшие сутки выписано 12 393 человека, общее число выздоровевших пациентов увеличилось до 368 822.

Общее количество заразившихся коронавирусом в мире превысило 9,3 млн человек, умерших – более 477 тысяч. По официальным данным, больше всего смертей зарегистрировано в США (121 тысяча), Бразилии (52,6 тысячи), Великобритании (43 тысячи), Италии (34,6 тысячи) и Франции (29,7 тысячи).

В США количество выявленных случаев заражения коронавирусом превышает 2,3 млн. На втором месте – Бразилия, где число заболевших превысило 1,1 млн человек.

Россия по-прежнему находится на третьем месте в мире по числу заразившихся коронавирусом.

Требование о справках на коронавирус для постояльцев санаториев может быть отменено до конца недели, сообщила глава Ростуризма Зарина Догузова в эфире программы “Док-ток” на Первом канале.

“Мы и Роспотребнадзор понимаем историю со справками. Мы работаем, буквально вчера вечером с коллегами общались, и я уверена, что коллеги нас поддержат, и до конца недели уйдет это требование обязательной справки”, – сказала она.

Догузова также заверила, что отели и санатории не будут превращаться в обсерваторы, если в них будет обнаружен заболевший. В этом случае его изолируют, а остальные постояльцы продолжат отдыхать.

В России туристам помимо санаторно-курортной карты нужны справки об отсутствии коронавируса, выданные не позднее, чем за 72 часа до заселения, и отсутствии заболевших в окружении. Для заселения в отели таких требований нет.