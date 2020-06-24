Минздрав Болгарии оштрафовал премьера страны на 150 евро за визит в церковь без маски

24.06.2020, 16:55, Новости дня

Министерство здравоохранения Болгарии оштрафовало премьер-министра Бойко Борисова на 300 левов (около 150 евро). Политик приехал в Рильский монастырь без маски и тесно общался там со священниками.

Министр здравоохранения Болгарии Кирилл Ананьев в понедельник подписал постановление о восстановлении масочного режима в закрытых общественных местах. Документ был подписан после рекордного увеличения случаев коронавируса в стране на прошлой неделе, Борисов этот указ нарушил.

“Все те, кто был без маски в церкви во время визита премьер-министра, будут оштрафованы”, – сообщили в Министерстве здравоохранения Болгарии. Это касается в том числе сопровождавших премьера журналистов, фотографов и операторов. Про то, будут ли оштрафованы священники, которые принимали премьера, в письме Минздрава ничего не сообщается.

Это не первый штраф, который получили высшие правительственные чиновники Болгарии за нарушение карантина. Несколько недель назад зампремьера Красимир Карачанов также был оштрафован за нарушение действовавшего в то время запрета на посещение общественных парков. Штрафы получили также несколько высших должностных лиц партии Борисова GERB – за мероприятия, которые были проведены без соблюдения правил социальной дистанции.

Президент Кыргызстана Сооронбай Жээнбеков также несколько дней назад потребовал оштрафовать членов правительства Кыргызстана за групповую фотографию, на которой только один человек был в маске и не соблюдалась социальная дистанция.