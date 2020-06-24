Назначено штатное духовенство главного храма Вооруженных сил

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24.06.2020, 16:54, Новости дня

Настоятель патриаршего собора Воскресения Христова в парке "Патриот" в подмосковной Кубинке патриарх Московский и всея Руси Кирилл назначил штатных священнослужителей, сообщается в патриарших указах, опубликованных на сайте Московской городской епархии.

Штатными священниками главного храма Вооруженных сил Российской Федерации назначен протоиерей Александр Солдатенков и иерей Андрей Дьяченко

Собор был освящен 14 июня, после чина освящения патриарх Кирилл заявил, что сам станет настоятелем собора. Председатель Синодального отдела по взаимодействию с Вооруженными силами и правоохранительными органами Московского патриархата епископ Клинский Стефан (Привалова) освобожден от должности настоятеля и назначен ключарем патриаршего собора.

Главный храм Вооруженных сил Российской Федерации возведен на пожертвования к 75-летию Победы в Великой Отечественной войне. Его открытие должно было состояться 9 мая, однако из-за ситуации с коронавирусом перенесено на более позднюю дату. 22 июня собор посетил президент Владимир Путин.

 



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