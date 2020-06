Мемуары Болтона. Порошенко требовал, чтобы США ввели санкции против Коломойского

В августе 2018 года пятый президент Украины Петр Порошенко просил у США поддержать его на будущих президентских выборах, а также ввести санкции против бизнесмена Игоря Коломойского. Об этом в своих мемуарах The Room Where It Happened (“Комната, где это произошло”) написал тогдашний советник президента США по национальной безопасности Джон Болтон.

Книга вышла в печать 23 июня, ее отрывки доступны в Google.

Болтон рассказал о своем участии в праздновании Дня Независимости Украины 24 августа 2018 года. После парада он остался с Порошенко один на один.

“Порошенко отвел меня в другую комнату для разговора наедине, где попросил, чтобы Штаты поддержали кампанию по его переизбранию. Он просил о множестве вещей, что позволило мне ускользнуть от высказывания одобрения, не прибегая к грубому отказу. То, чего Порошенко действительно добивался, – наложение Америкой санкций на олигарха Игоря Коломойского, стоявшего за [лидером “Батьківщини”] Юлией Тимошенко. Она, по крайней мере на тот момент, считалась основным соперником Порошенко на выборах 2019 года”, – сообщил Болтон.

По его словам, тема поддержки Коломойским актера Владимира Зеленского, который и выиграет выборы, в том разговоре не всплывала.

“Я ответил Порошенко, что, если у него есть доказательства против Коломойского, пусть он отправит их в министерство юстиции США. После этого я подключил к разговору посла Мари Йованович, и мы отправились на следующее мероприятие”, – говорится в мемуарах.

16 июня администрация Дональда Трампа подала судебный иск против Болтона, требуя запретить печать мемуаров, поскольку они “изобилуют секретной информацией”. Глава Белого дома пригрозил бывшему советнику “очень серьезными уголовными проблемами”, если книга таки будет опубликована. Федеральный суд округа Колумбия отказал администрации президента в требовании запретить выход книги бывшего советника.

24 августа 2018 года Болтон посетил военный парад в Киеве и провел встречи с Порошенко и премьер-министром Украины Владимиром Гройсманом. Советник заявил, что эта дата будет для него “особенной”.