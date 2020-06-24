 

Мемуары Болтона. Порошенко требовал, чтобы США ввели санкции против Коломойского

24.06.2020, 16:52, Новости дня

В августе 2018 года пятый президент Украины Петр Порошенко просил у США поддержать его на будущих президентских выборах, а также ввести санкции против бизнесмена Игоря Коломойского. Об этом в своих мемуарах The Room Where It Happened (“Комната, где это произошло”) написал тогдашний советник президента США по национальной безопасности Джон Болтон.

Книга вышла в печать 23 июня, ее отрывки доступны в Google.

Болтон рассказал о своем участии в праздновании Дня Независимости Украины 24 августа 2018 года. После парада он остался с Порошенко один на один.

“Порошенко отвел меня в другую комнату для разговора наедине, где попросил, чтобы Штаты поддержали кампанию по его переизбранию. Он просил о множестве вещей, что позволило мне ускользнуть от высказывания одобрения, не прибегая к грубому отказу. То, чего Порошенко действительно добивался, – наложение Америкой санкций на олигарха Игоря Коломойского, стоявшего за [лидером “Батьківщини”] Юлией Тимошенко. Она, по крайней мере на тот момент, считалась основным соперником Порошенко на выборах 2019 года”, – сообщил Болтон.

По его словам, тема поддержки Коломойским актера Владимира Зеленского, который и выиграет выборы, в том разговоре не всплывала.

“Я ответил Порошенко, что, если у него есть доказательства против Коломойского, пусть он отправит их в министерство юстиции США. После этого я подключил к разговору посла Мари Йованович, и мы отправились на следующее мероприятие”, – говорится в мемуарах.

16 июня администрация Дональда Трампа подала судебный иск против Болтона, требуя запретить печать мемуаров, поскольку они “изобилуют секретной информацией”. Глава Белого дома пригрозил бывшему советнику “очень серьезными уголовными проблемами”, если книга таки будет опубликована. Федеральный суд округа Колумбия отказал администрации президента в требовании запретить выход книги бывшего советника.

24 августа 2018 года Болтон посетил военный парад в Киеве и провел встречи с Порошенко и премьер-министром Украины Владимиром Гройсманом. Советник заявил, что эта дата будет для него “особенной”.

Источник: интернет-издание “ГОРДОН”



Последнее из рубрики: Новости дня


СМОТРЕТЬ КОММЕНТАРИИКомментариев нет

Добавить комментарий

Имя обязательно

Нажимая на кнопку "Отправить", я соглашаюсь c политикой обработки персональных данных. Комментарий c активными интернет-ссылками (http / www) автоматически помечается как spam

ЧИТАЙТЕ ТАКЖЕ

26.04 / Денисова подтвердила факт бунта в Черновицком СИЗО из-за поступления заключенного с COVID-19

29.04 / Independent – коронавирус унёс уже больше американских жизней, чем война во Вьетнаме

04.06 / Психолог две опасные крайности социального поведения людей после отмены ограничительных мер

28.05 / Французский политик поделился опытом организации выборов в период коронавируса

16.06 / Захарова «поставила многоточие» в вопросе обмена Уилана

30.04 / Малышева назвала причину роста числа россиян с коронавирусом

01.06 / ОНФ запустил в общественном транспорте всероссийскую акцию «Дети говорят!»

19.06 / Церковь и Банк Англии извинились за связи с работорговлей

12.04 / Владельцы новых Corvette взбешены качеством отделки салона

13.05 / Судебное решение по ходатайству о снятии обвинений с Флинна отложено

Политика конфиденциальности - GDPR

Карта сайта → новости рыбинска

По вопросам информационного сотрудничества, размещения рекламы и публикации объявлений пишите на адрес: [email protected]

Поддержать проект:
WebMoney – P761907515662, R402690739280, Z399334682366, E296477880853, X100503068090

18+ © 2002-2020 РЫБИНСКonLine: Все, что Вы хотели знать...

Новости Рыбинска