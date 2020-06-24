 

Разумков: Говорить о повышении зарплат народным депутатам пока, мягко говоря, рано

24.06.2020, 16:52, Новости дня

Спикер Верховной Рады Дмитрий Разумков считает, что говорить о повышении заработных плат народным депутатам пока рано. Такое мнение он высказал в эфире телеканала “112 Украина” 23 июня, комментируя заявление народного депутата от “Голоса” Киры Рудик.

На прошлой неделе Рудик сказала, что получает около 35 тыс. грн и этих средств ей на жизнь не хватает. 

“Я, например, считаю, что, действительно, должен быть достойный уровень оплаты труда, но должен быть достойный уровень оплаты труда всех. – сказал Разумков. – Мне кажется, что, [учитывая] уровень той заработной платы, которая есть в государстве, уровень той минимальной заработной платы, которая сегодня есть у наших сограждан, говорить о повышении зарплат для народных депутатов пока рано, мягко говоря”.

По мнению политика, повышение зарплат народным депутатам должно быть связано с ростом экономики и улучшением благосостояния граждан.

“Сегодня говорить исключительно о себе, думаю, не совсем правильно с экономической, политической и моральной точки зрения”, – сказал Разумков.

Он считают, что все народные депутаты “понимали, на что они идут”.

“Зарплаты [народных депутатов] не уменьшались, они были такими и раньше, даже немного выросли. Моя заработная плата за год увеличилась на 3 тыс. грн, если я не ошибаюсь, потому что есть индексация”, – сообщил спикер парламента.

В прошлом году Разумков говорил, что его зарплата составляет около 50 тыс. грн в месяц. По словам спикера, до прихода в политику он “сформировал себе материальную подушку за счет бизнеса”, поэтому этих средств ему достаточно.

Минимальная зарплата в Украине в 2020 году повысилась до 4723 грн.

Источник: интернет-издание “ГОРДОН”



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