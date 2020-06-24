 

Украина получила от США новейшие ракеты для противотанкового комплекса Javelin

24.06.2020, 16:52, Новости дня

Украина получила от США новую партию ракет для противотанковых ракетных комплексов Javelin, сообщило Министерство обороны Украины 24 июня.

“Для нужд Вооруженных сил Украины поступили ракеты FGM-148E, которые являются одной из последних модификаций противотанковых ракет для комплекса Javelin”, – сказано в сообщении. 

Ракеты и вспомогательное оборудование стоимостью $27 млн было доставлено в Украину 16 июня. 

США отправили груз в Украину в рамках контракта, подписанного в декабре 2019 года. Его общая стоимость – $36,5 млн. Остальное вооружение по контракту должны поставить в 2021–2022 годах, добавили в министерстве.

В ведомстве не уточнили, сколько именно ракет получила Украина. После подписания контракта в декабре эту информацию также не озвучивали, но известно, что в начале октября 2019 года Государственный департамент США одобрил продажу Киеву 150 ракет к Javelin и 10 пусковых установок, сообщило агентство “Укринформ”. 

Издание Defense Express отметило, что FGM-148E – это самая доступная из новых версий ракет к Javelin. Формально это предпоследняя версия ракет, однако серийный выпуск самой новой  – FGM-148F – начался в мае этого года, пока она поставляется исключительно американской армии.

Украина с начала военной агрессии России весной 2014 года вела переговоры с США о поставках летального оружия. До весны 2018 года Вашингтон снабжал Киев только нелетальной помощью и помогал в подготовке украинских военных. В марте 2018 года Госдеп США принял решение о продаже Javelin Украине.

Первую партию Javelin – 37 противотанковых комплексов – и 210 ракет к ним Украина получила в 2018 году. 

Пятый президент Украины Петр Порошенко говорил, что после поставки Javelin в Украину пророссийские боевики сократили использование танков. 

Источник: интернет-издание “ГОРДОН”



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