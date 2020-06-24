Без проблеска стыда в мозолистых мозгах

24.06.2020, 16:45, Разное

ФК «Сочи», никакие вы не барсы, снимите эмблему!

Я не стал смотреть эту игру до конца. Выключил телевизор. И дело не в том, что зрелище было скучным, бесконечно скучным, предрешенным и скучным, а в том, что — отвратительным. И никакого отношения ни к футболу, ни к спорту это зрелище, при всех своих 11 голах и 15 сейвах, не имело.

Это было избиение. То, что это будет избиение, было заранее ясно абсолютно всем. Знали об этом в РФС, потому что там сидят люди, понимающие соотношение силы одних и слабости других. Знали об этом в ПФЛ, потому что ее работники знают внутреннюю кухню нашего футбола. Знал об этом тренер «Сочи» Федотов, специалист с большим опытом, который, конечно же, позволяет ему отличить игру от профанации. Знали об этом игроки «Сочи», все одиннадцать, выходившие играть,

потому что если ты всю жизнь профессионально занимаешься футболом, то понимаешь, что полудети не соперники для тебя.

Владимир Абрамов («Ростов»), игрок Иван Миладинович («Сочи») и Алексей Корниенко («Ростов»). Фото: РИА Новости

«А что мы могли сделать?» Этот вопрос бессильно звучит сейчас, когда позор уже случился, постыдный матч вошел в историю и поздно что-то делать. В самом таком вопросе звучит давнее, привычное, парализующее бессилие перед злом. Сделать всегда что-то можно. РФС мог запретить игру взрослых профессионалов против юношей; РПЛ могла выпустить заявление о том, что матч между неравными соперниками противоречит честной игре; «Ростов» мог отказаться участвовать в фарсе, а ТВ могло отказаться транслировать избиение, как оскорбляющее общественную нравственность. «Сочи» мог выставить против юниоров «Ростова» своих юниоров. Игроки или хотя бы один из них могли выступить на пресс-конференции и сказать, что не хотят этой игры.

Все могли сделать всё и тем самым чуть-чуть изменить ситуацию и страну — и никто не сделал ничего.

Акт публичного избиения юношеской команды и публичного надругательства над футболом был совершен. И поэтому мы остались там, где мы есть, — в сегодняшней России.

На сайте ФК «Сочи» эта игра презентуется под тэгом «сочный футбол». Красавцы, какое остроумие, какая игра слов. Команда «Сочи» тренировалась с 16 мая, то есть у них был месяц плотной работы, месяц интенсивных тренировок, месяц, когда они наигрывали состав, бегали кроссы, отрабатывали удары и навесы, накачивали мускулатуру на тренажерах. И вот эти спортивные мужики со стальными икрами, не дрогнув душой, не ощущая и проблеска стыда в своих мозолистых мозгах, вышли рубиться против тощих мальчишек, которые мало того что уступают им в весе, объеме легких, мускулах и скорости, так еще и не тренировались из-за карантина с марта. Успели только одну тренировку провести перед игрой. Растренированных, не готовых к игре, их покорно выпустили на заклание:

«Хотите бить детей? Вот вам наши дети, бейте».

Вратарь «Ростова» Денис Попов. Фото: РИА Новости

Почему все это случилось? Все знают, почему. Все знают, кому принадлежит клуб «Сочи». Это случилось, потому что ФК «Сочи» — искусственно созданной непонятно зачем команде, идущей в конце таблицы — нужны очки, им очень нужны были эти три очечка. И им их преподнесли на блюдечке, да еще с поклоном. Поклон в позе смирения давно уже стал нашей национальной фигурой. Нас придавили сверху бетонной плитой, и на этой плите, лежащей на наших плечах, сидят в глубоких креслах с сигарами и бокалами в руках, и ходят парадом, и танцуют, и устраивают собачьи свадьбы, и играют в фальш-футбол.

Извращение жизни, которым долго, упорно и последовательно занимается эта власть, дошло до всего и не могло не дойти и до футбола. «Что мне надо, я возьму, а вы все хоть подохните». Эта логика, эта манера жить гнилым отвратительным соком пропитала всю нашу жизнь, всю нашу действительность. Она уходит корнями в бандитское прошлое тех, кто заправляет жизнью. Она коренится во тьме их душ, не просветленных ни верой, ни знанием, ни сочувствием.

«Да, говорят, что с них не снимают ответственность, но мы-то причем здесь? Нам что, извиняться за это, мы обидели кого-то?» (Б. Ротенберг).

Борис Ротенберг. Фото: РИА Новости

Примечателен этот окрик, примечательна его интонация. Нам что, хозяевам жизни, перед вами, лохами, извиняться, что ли? И это не о футболе, не только о нем.

И когда премьер-лига после позорной игры включает в сборную тура трех игроков «Сочи», это говорит о сгнившем и разложившемся общественном сознании, которое разучилось отличать добро от зла, приемлемое от неприемлемого.

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Говорят о том, что профессионалы должны были играть и забивать, сколько могут. Нет, в этом матче им достойнее было бы стоять на месте и пасовать назад. Детей не бьют. Слабых не унижают. Спорт полон примерами профессионалов, которые знают, что такое достоинство. Мы видели канадского тренера Джастина Уодсворта, отдававшего лыжу российскому лыжнику Гафарову. Мы видели биатлонистку Дарью Домрачеву, которая в финишном створе не стала обходить Доротею Вирер, потому что та осталась с одной палкой. Мы видели, как испанский бегун Арайя не стал обгонять на финише кенийца Мутаи, потому что тот почти потерял сознание; и из милосердия и справедливости Арайя чуть ли не за руку довел Мутаи до финиша и позволил ему победить. Мы помним восьмикратного чемпиона мира по хоккею с мячом, динамовца Александра Тюкавина, который, получив шанс забить с несправедливо назначенного пенальти, умышленно пробил мимо. Вот он — профессионал.

А эти, тупо топтавшие детей и со зверскими лицами забивавшие им свою «десяточку», не профессионалы. Они — наемники.

Говорят, что ростовские мальчики — молодцы, хвалят их вратаря, утешают их тем, что они сыграли в высшей лиге. Об этом же и сайт «Сочи»: «Итоговые 10:1 не стали разочарованием для гостей. Молодые игроки получили незабываемый опыт…» Проиграть 1:10 и не разочароваться — это как? Быть избитыми взрослыми мужиками при полном равнодушии и трусливом неучастии других взрослых, которые назначены следить за равенством условий и честностью игры, но отводят глаза в сторону и смотрят в потолок — это действительно незабываемый опыт и урок жизни в сегодняшней России.

У ФК «Сочи» эмблема — барс. Никакие вы не барсы, а просто гопники. Барс охотится на крупную добычу, нападает на зверей, равных ему по весу, а иногда и на таких, кто вдвое или втрое больше. Не позорьте барсов, смените эмблему.

Алексей Поликовский

Обозреватель «Новой»