Володин возложил цветы на Мамаевом кургане

24.06.2020, 16:37, Разное

Одним из главных символов Победы в Великой Отечественной войне считается Мамаев курган. Важность мемориального комплекса “Героям Сталинградской битвы” отметил и Вячеслав Володин.

“Сегодня здесь, в Волгограде, соприкасаешься с историей и понимаешь, какой ценой далась Победа, далась наша жизнь”, – подчеркнул спикер Госдумы. Он отметил, что Великая Отечественная война затронула каждую семью в стране. Беда не обошла стороной и семью Вячеслава Володина.

“У меня погиб дедушка, у бабушки погибли три брата, у папы погиб брат”, – напомнил председатель нижней палаты парламента. “Поэтому для нас День Победы – это всегда праздник со слезами на глазах”, – добавил он.

При этом Победа в Великой Отечественной войне дала возможность всем, не только гражданам России, жить, планировать свое будущее и радоваться жизни. “И сегодня мы должны сделать все, чтобы никто не мог очернить нашу Победу”, – уверен Вячеслав Володин.

Память о подвиге предков россияне должны пронести через годы и века, передать нашим детям и внукам. Герои, которые пожертвовали своими жизнями ради Победы, не могут сами себя защитить. Эта миссия ложится на плечи живущих сейчас.

“Это действительно для нас святой день и святой Праздник. С Праздником вас!”, – подчеркнул спикер Госдумы.

Напомним, Волгоградская область входит в избирательный округ председателя нижней палаты парламента Вячеслава Володина.