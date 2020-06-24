 

В Махачкале убили племянника бывшего главы Дагавтодора

24.06.2020, 16:37, Разное

В Махачкале во время драки застрелили Абдулбасира Омарова, передает телеканал “360”. Молодой человек был племянником бывшего руководителя управления автомобильных дорог Республики Дагестан (Дагавтодора) Магомедрасула Омарова. По подозрению в совершении преступления полиция разыскивает трех человек. Преступление произошло поздним вечером 23 июня у ворот на территории ОАО “Махачкалаводоканал”.



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