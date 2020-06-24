 

Мнение: О параде в честь Парада

24.06.2020, 16:25, Разное


Фото © Kremlin.ru.

Вот вам загадка про юбилейный парад на Красной площади и по всей стране.

Нет, само шествие военных колонн и боевой техники прошло на высоте, даже несмотря на скромное число гостей. Авиация тоже красиво пролетела. В речи все слова правильные сказаны, хотя про союзников – даже ещё более скороговоркой, чем 5 лет назад. Но это если совсем придираться.

А так – всё красиво, стройно, державно, величаво. Как все привыкли. Загадка не в этом.

Вот скажите, глядя на колонны и трибуны, где все присутствующие сидели тесно, рядком к рядку, без намёка на социальную дистанцию, и были, как один, без масок-перчаток, у вас разве не возникли вопросы?

Неужели #коронавирус, которым ещё месяц назад пугали всех, от мала до велика, исчез как раз к параду? Аннигилировал и саморастворился в парадном воздухе, убоявшись парадных расчётов? Или всё, что было с ним связано – изоляция, некарантин, прогулки по списку и цифровые пропуска, вся эта истерика и паника – ужасное недоразумение, если не сказать хуже?

Или же мы в России получим новую, ещё более сильную вспышку уже в середине лета? Но разве тогда удастся вновь загнать народ по домам и ковидариям?

Источник: Альманах непредвзятого аналитика



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