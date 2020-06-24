 

Жесткий характер: Муж Елены Летучей затыкает ей рот

24.06.2020, 16:23, Разное

Теледива уверена, если бы не жесткий характер мужа, то их пара распалась бы сразу же после свадьбы. В отличие от Елены Летучей, мужчина, сделавший карьеру в частном бизнесе и правовой сфере, не привык к публичности. Юрий Анашенков выходит в свет со своей супругой только по особым праздникам.

Стоит отметить, что даже в своем Инстаграме муж Елены Летучей не выставляет семейные кадры. Юрий предпочитает делиться своими увлечениями и живописными снимками с очередного отдыха.

Сама же Елена признается, что только рада особой закрытости своего мужа. По словам телеведущей, такая точка зрения помогает Юрию сохранять стойкий характер и не идти на уступки супруги, только потому, что она – известная личность.

В одном из интервью Летучая рассказала, что даже не может представить рядом с собой другого мужчину. Елена уверена, что не смогла бы построить длительные отношения с молодым человеком, который бы не смог занять основную роль в супружеской паре.

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Публикация от Elena Letuchaya-Anashenkova (@elenapegas) 18 Июн 2020 в 3:42 PDT

Елена Летучая признала, что иногда Юрий помогает ей спуститься с небес на землю. Продюсер не всегда умеет отстраняться от работы и часто продолжает дома командовать и раздавать задания. Более того, только рядом с таким надежным мужчиной телеведущая может чувствовать себя нежной и женственной.

“Мне просто нужно говорить ”цыц”, потому что я все время на лошади пытаюсь в горящую избу войти. Но если меня остановить умело и аккуратно, то я с таким кайфом снимаю платье, каблуки, надеваю уютную пижаму – и мне так прекрасно!” – разоткровенничалась звезда.



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