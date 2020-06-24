Пэрис Хилтон отметила годовщину отношений с бойфрендом Картером Реумом романтической поездкой

24.06.2020, 16:18, Разное

Первый серьезный срок в отношениях – отличный повод для полноценного Instagram-дебюта нового бойфренда, который до этого появлялся вместе с тобой лишь на фото папарацци. Так, по-видимому, рассудила Пэрис Хилтон, которая вчера заполнила личный блог романтическими видео с новым возлюбленным, бизнесменом Картером Реумом. Большая часть роликов относилась к поездке пары в Хэмптонс – эдакому романтическому уикэнду, который они решили устроить в честь памятной даты. А предваряло их признание в любви от Пэрис:

Ты – лучшее из моих приключений. Мое самое счастливое место в этом мире. Мой дом в твоих руках, и именно там находится единственное место, где я хотела бы оказаться. Ты и я – это настоящий рай.

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Публикация от Paris Hilton (@parishilton)22 Июн 2020 в 3:04 PDT

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Публикация от Paris Hilton (@parishilton)21 Июн 2020 в 9:56 PDT

Небольшой филиал этого рая пара и устроила себе в расположенном неподалеку от Нью-Йорка районе Хэмптонс. На местной винодельне Пэрис вдоволь набегалась среди местных виноградников (а Картер, по-видимому, снимал это на камеру). Отдельные кадры из этого путешествия Пэрис эксклюзивно отдала американскому изданию People, где также рассказала, что настоящую годовщину отношений с Картером она отметила еще в апреле, но выбраться на природу из-за пандемии они смогли лишь сейчас.

Пэрис никогда не была счастливее и наконец нашла себе пару. Они без ума друг от друга,

– сообщил анонимный источник журналу.

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Публикация от Paris Hilton (@parishilton)22 Июн 2020 в 6:23 PDT

Судя по фото в блоге самой Пэрис, она была без ума и от их небольшого путешествия, а под одним из снимков она даже написала:

Чудесный день. Я даже вдохновилась на производство собственного розе.

Подобный сорт вина наверняка будет логичным продолжением деятельности этой блондинки в розовом, которая даже личный Instagram старается оформлять в любимом цвете фуксии. К слову, присутствующий за кадром Картер в своих соцсетях оказался далеко не так словоохотлив и пока не выложил ни одного фото с поездки.

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Публикация от Paris Hilton (@parishilton)22 Июн 2020 в 11:06 PDT

Напомним, избранник Пэрис является бизнесменом и довольно известным: вместе с братом он создал бренд премиального парфюма VEEV Spirits. Также Картер является автором книг по предпринимательству и сам нередко дает интервью. Подробности же его романа с Пэрис стали известны благодаря осведомленным источникам издания E! Online. Впервые их заметили на афтепати “Золотого глобуса” в январе 2020-го.

Он довольно известный человек в Голливуде. Они знакомы друг с другом около месяца, – рассказывал инсайдер в январе. – И очень счастливы вместе. Их познакомили общие друзья, все считают их замечательной парой. Новый год они отмечали с семьей Картера, его родные просто очарованы Пэрис.