Диетологи рассказали о пользе зеленого чая при похудении

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24.06.2020, 15:53, Разное

Диетологи рассказали, как зеленый чай может способствовать похудению. Напиток очень полезен для предотвращения различных заболеваний, но для того, чтобы получить стройную фигуру и укрепить иммунитет, нужно знать некоторые правила его употребления.
Зеленый и черный чай получают из одного растения, они отличаются только обработкой и свойствами. Науке давно известно о применении зеленого чая для лечения болезней и похудения. Если употреблять напиток в сочетании с другими полезными продуктами, ограничив или исключив из рациона полуфабрикаты, сладости и другую вредную пищу, удастся сбросить около пяти лишних килограммов.

Процесс похудения ускоряется при помощи содержащегося в зеленом чае катехина. Вещество способствует улучшению метаболизма, расщеплению старых жировых отложений. Напиток имеет мочегонные свойства, благодаря этому из организма быстрее выводятся токсины и шлаки. В листьях растения содержатся усиливающие процесс теплообмена полифенолы. С помощью их действия уменьшается жировая ткань. По словам экспертов по питанию, выпитая чашка чая заглушает чувство голода и нормализует уровень сахара в крови.

Для того, чтобы добиться эффекта от потребления зеленого чая, следует помнить, что результативность зависит от количества потребления напитка. В день можно выпивать от 3 до 6 чашек, желательно до приема пищи. В борьбе с лишним весом важен полный отказ от алкоголя. Он пагубно отражается на здоровье, фигуре и коже. Перед тем, как заварить чай, рекомендуется промыть его листья горячей водой для снижения кофеина. Пить лучше только свежезаваренный напиток, это сохраняет тонизирующие свойства продукта.



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