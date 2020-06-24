В Алматы вслед за Нур-Султаном приостановили плановую госпитализацию

24.06.2020, 15:45, Новости дня

Во всех больницах Алматы вслед за Нур-Султаном приостановили плановый прием и осмотр пациентов. Длительность таких мер будет зависеть от эпидемиологической ситуации.

Жители города не смогут пройти профосмотр, получить плановую стоматологическую помощь, медицинскую реабилитацию, оформить документы на медико-социальную экспертизу. В больницах также временно не будут проводить платные медосмотры, оказывать психологическую помощь, услуги по охране здоровья обучающихся, не будут проводиться мероприятия по здоровому образу жизни.

Накануне о временной приостановке плановых приемов в больницах объявили в Нур-Султане. В целях снижения распространения коронавируса там закрыли и детские сады.

С 20–21 июня власти Казахстана объявили о возвращении карантина: закрыли торговые центры и рынки, парки и скверы, ограничили движение общественного транспорта и выход на улицу людей старше 65 лет. Это связано с резким ростом числа заболевших после снятия ограничительных мер и с тем, что заболели многие важные государственные чиновники, в том числе первый президент Нурсултан Назарбаев.

По данным казахской службы Радио Свобода, в Алматы больницы загружены на 95 процентов, там находятся около 1400 заболевших, состояние около 170 считается тяжелым. О перегруженности больниц сообщали и представители сферы здравоохранения Нур-Султана. В ряде регионов, включая Актюбинскую, Карагандинскую, Мангистаускую, Туркестанскую области и город Шымкент, растет число госпитализаций с пневмонией.

По данным казахстанских властей, в стране с начала эпидемии выявили 30 486 случаев заражения коронавирусной инфекцией. За последние сутки в стране подтверждено рекордное количество заболевших – 1630 человек. Умерли от коронавирусной инфекции 134 человека. С 3 июня Минздрав ведет отдельный подсчет “бессимптомных” и не включает их в общую статистику заболевших.