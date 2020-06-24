Жители “ДНР” с паспортами РФ будут голосовать по поправкам к Конституции в Ростовской области: их отвезут туда на автобусах

24.06.2020, 15:45, Новости дня

Власти сепаратистской “ДНР” предложили обладателям российских паспортов, которые живут в самопровозглашенной республике, проголосовать по “путинским” поправкам к Конституции в Ростовской области России, сообщает “Донецкое агентство новостей”.

Доставить желающих проголосовать на участки планируют на специальных рейсовых автобусах. Автобусы будут возить из Донецка, Ясиноватой, Горловки, Новоазовска, Снежного и Шахтерска с 25 июня по 1 июля – до избирательных участков, которые находятся в Таганроге, а также в селах Авило-Успенка, Покровское, Куйбышево.

В 2019 году, по оценке российских властей, российские паспорта оформили более 300 тысяч человек, которые жили на территории двух пророссийских сепаратистских образований на востоке Украины. Всего в сепаратистских “ДНР” и “ЛНР” в 2018 году, по данным местных властей, проживали почти 3,8 миллиона человек (в “ДНР” – 2,3 миллиона человек, в “ЛНР” – 1,4 миллиона). В апреле 2020 года Владимир Путин освободил жителей самопровозглашенных “ДНР” и “ЛНР” от уплаты пошлины за российский паспорт.

Украина продолжает считать этих людей своими гражданами, так как подавляющее их большинство сохранили украинские паспорта и продолжают получать украинские пенсии и пособия. Украина считает раздачу российских паспортов своим гражданам незаконной и требует не признавать такие документы. “ДНР” и “ЛНР” не признаны ни одной страной Запада, но признаны такой же пророссийской сепаратистской Южной Осетией.

Голосование по поправкам к Конституции РФ назначено на 1 июля. Проголосовать за поправки можно будет только пакетом: за или против всех. Кроме обнуления сроков Владимира Путина россиянам предлагают одобрить закрепление статуса русского языка как “языка государствообразующего народа”, добавить упоминание бога и возможность создания федеральных территорий, запретить “умалять подвиг защитников Отечества” – всего 206 поправок и уточнений.

Одна из поправок касается защиты суверенитета РФ. Сенатор Андрей Клишас пояснял, что эта “путинская” поправка к Конституции нужна России для того, чтобы “никто не мог всерьез внести поправку в законодательство, по которой Крым передается Украине”.