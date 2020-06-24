 

Камера запечатлела момент нападения на израильских пограничников

24.06.2020, 15:42, Новости дня

В Сети появилось видео инцидента, произошедшего днем во вторник, 23 июня, в районе израильского города Маале-Адумим.

 

Водитель, подъехавший к контрольно-пропускному пункту, внезапно ускорился и сбил военнослужащего, дежурившего на КПП.

После этого злоумышленник попытался сбежать, однако по нему был открыт огонь. Как сообщают СМИ, он получил ранения и впоследствии был госпитализирован в тяжелом состоянии. Никто из силовиков серьезно не пострадал.

По предварительным данным, речь может идти о попытке совершения террористического акта.



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